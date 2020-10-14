اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 07:43 م
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كورونا يبعد بابا الفاتيكان عن المصلين في عظته الاسبوعية

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 06:33 م
كورونا يبعد بابا الفاتيكان عن المصلين في عظته الاسبوعية البابا فرانسيس
وكالات

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قرر البابا فرنسيس الحفاظ على مسافة آمنة بينه وبين الحشود خلال عظته الأسبوعية الأربعاء، قائلا إن القواعد الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا تعني أنه يتحتم عليه التراجع.
 
وأفادت روسيا اليوم، أن البابا بدلا من أن يدخل من باب في نهاية القاعة ويشق طريقه بين الحشود، دخل من باب المنصة وابتسم ولوّح للمصلين من مسافة بعيدة.
 
وقال: "أعتذر لتحيتكم اليوم من بعيد، لكنني أعتقد أنه إذا اتبع الجميع كمواطنين صالحين القواعد التي فرضتها السلطات، سيساعد ذلك في التعامل مع الوباء".
 
واستأنف البابا البالغ من العمر 83 عاما عظاته الأسبوعية العلنية بعد توقف دام 6 أشهر بسبب عدوى كورونا التي تسببت في وفاة 36200 شخص في إيطاليا.
 

 


الفاتيكان

البابا فرانسيس

كورونا

إيطاليا

فيروس

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