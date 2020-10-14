اليوم السابع
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خالد صلاح
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قوات الدفاع الاسترالية تنهى تدريبها بأكاديمية الجيش الوطني فى كابول

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 09:06 ص
قوات الدفاع الاسترالية تنهى تدريبها بأكاديمية الجيش الوطني فى كابول الجيش الأسترالى - أرشيفية
وكالات

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اعلنت وزيرة الدفاع الاسترالية السيناتورة ليندا رينولدز في بيان صادر عن مكتبها ان قوات الدفاع الاسترالية أنهت مهامها التدريبية في أكاديمية ضباط الجيش الوطني الأفغاني في "قرغا" بالقرب من العاصمة كابول.
وقالت الوزيرة رينولدز إن المستشارين الأستراليين في مؤسسات التدريب الأفغانية قدموا مساهمة قيمة في الأمن المستقبلي لأفغانستان، مشددة على ان قرار إنهاء عمل قوات الدفاع الاسترالية في قرغا تم اتخاذه بالتشاور مع حلف الناتو.


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أفغانستان

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