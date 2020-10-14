قوات الدفاع الاسترالية تنهى تدريبها بأكاديمية الجيش الوطني فى كابول

اعلنت وزيرة الدفاع الاسترالية السيناتورة ليندا رينولدز في بيان صادر عن مكتبها ان قوات الدفاع الاسترالية أنهت مهامها التدريبية في أكاديمية ضباط الجيش الوطني الأفغاني في "قرغا" بالقرب من العاصمة كابول.
وقالت الوزيرة رينولدز إن المستشارين الأستراليين في مؤسسات التدريب الأفغانية قدموا مساهمة قيمة في الأمن المستقبلي لأفغانستان، مشددة على ان قرار إنهاء عمل قوات الدفاع الاسترالية في قرغا تم اتخاذه بالتشاور مع حلف الناتو.
قوات الدفاع الاسترالية تنهى تدريبها بأكاديمية الجيش الوطني فى كابولالأربعاء، 14 أكتوبر 2020 09:06 ص
الجيش الأسترالى - أرشيفية
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اعلنت وزيرة الدفاع الاسترالية السيناتورة ليندا رينولدز في بيان صادر عن مكتبها ان قوات الدفاع الاسترالية أنهت مهامها التدريبية في أكاديمية ضباط الجيش الوطني الأفغاني في "قرغا" بالقرب من العاصمة كابول.
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