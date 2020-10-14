اليوم السابع
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غلق 4 صيدليات بالدقهلية إداريا لمخالفتها القانون بالدقهلية

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 02:11 م
غلق 4 صيدليات بالدقهلية إداريا لمخالفتها القانون بالدقهلية محافظ الدقهلية
الدقهلية ــ شريف الديب

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قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، غلق 4 صيدليات بقرية دميرة  بمركز طلخا ومنية محلة دمنة مركز المنصورة، ومدينة المطرية بمحافظة الدقهلية غلقا إداريًا لمدة شهر لمخالفتها القانون وممارسة نشاط دون تعيين مدير صيدلى مسئول.

 ووجه محافظ الدقهلية للدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الغلق للصيدليات المشار إليها.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذى عرضه وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بشأن نتائج حملات المرور لإدارة التفتيش الصيدلي على عدد من الصيدليات بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

 فى ذات السياق، قرر المحافظ إعادة النشاط وممارسة العمل بإحدى الصيدليات بمدينة المنصورة وذلك تلبيه لالتماس صاحبها بفض الشمع وإعادة النشاط لها حيث قام بتلافى المخالفة، وتم تعيين مدير مسئول للصيدلية وإقراره بتواجده باستمرار، وفى حاله عدم تواجده يتم غلقها وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وتعديلاته وطبقا للكتاب الدورى رقم 3 لسنه 2019، وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار حملات الرقابة على مختلف المنشآت الصحية والصيدليات بنطاق المحافظة، وأيضا المرور والتفتيش على محلات بيع الاغذية بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة من قبل الطب الوقائى بمديرية الصحه وذلك حرصا على سلامة وصحة وحياة المواطنين، مشددا على تطبيق القانون بكل الحسم والحزم لردع المخالفين .


الدقهلية

محافظ الدقهلية

صيدليات مخالفة

صحة الدقهلية

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