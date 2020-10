طائرة هليكوبتر تنقذ متنزهين أمريكيين حاصرهم مد مائى على أحد الشواطئ.. فيديو

قامت طائرة هليكوبتر تابعة لخفر السواحل الأمريكي بإنقاذ متنزهين على أحد الشواطئ الأمريكية حاصرهم مد مائي متصاعد دون وجود ممر آمن للخروج من الشاطئ، ونشرت شبكة ABC News الامريكية فيديو لعناصر خفر السواحل وهو يقومون برفع المتنزهين الأمريكيين وأغلبهم من السيدات على متن الطائرة الهليكوبتر لإبعادهم عن مكان الخطر.

A U.S. Coast Guard helicopter rescues hikers who became surrounded by a rising tide with no safe passage to shore. https://t.co/onLOoth2JT pic.twitter.com/w8n4PQ07Zj