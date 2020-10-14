اليوم السابع
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طائرة هليكوبتر تنقذ متنزهين أمريكيين حاصرهم مد مائى على أحد الشواطئ.. فيديو

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 06:26 م
طائرة هليكوبتر تنقذ متنزهين أمريكيين حاصرهم مد مائى على أحد الشواطئ.. فيديو عملية إنقاذ فى أمريكا
كتب محمد شعلان

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قامت طائرة هليكوبتر تابعة لخفر السواحل الأمريكي بإنقاذ متنزهين على أحد الشواطئ الأمريكية حاصرهم مد مائي متصاعد دون وجود ممر آمن للخروج من الشاطئ، ونشرت شبكة ABC News الامريكية فيديو لعناصر خفر السواحل وهو يقومون برفع المتنزهين الأمريكيين وأغلبهم من السيدات على متن الطائرة الهليكوبتر لإبعادهم عن مكان الخطر.

وفي واقعة أخرى، قام أحد رجال الشرطة في ولاية المسيسيبي، بموقف إنساني، حيث قام بإنقاذ كلب كان عالقا فوق نهر المسيسيبي، وأظهرت لقطات فيديو نقلتها شبكة ABC News الامريكية أحد رجال الشرطة وهو يرفع الكلب، بينما هتف المتفرجون عندما جاء مفتش الشرطة إلى الجسر لإنقاذ الكلب الذي تقطعت به السبل على حافة 120 قدمًا فوق نهر المسيسيبي، ورصدت اللقطات مفتش الشرطة وهو يرفع الكلب إلى بر الأمان.

جانب من عملية الانقاذ
جانب من عملية الإنقاذ

 

عملية انقاذ فى امريكا
عملية انقاذ فى امريكا

على جانب آخر، بدأت المدارس الإيطالية تدريب الكلاب‏ على إنقاذ البشر من الغرق، فى إطار تطوير عمليات إنقاذ السياح وزوار الأماكن الساحلية، وقد أنقذت الكلاب عدة أشخاص منذ بداية الموسم الصيفى بالفعل، إذ يمكن للكلاب المنقذة السباحة على بعد كيلومترين، وأن تحمل أو تنقل ما يصل إلى 3 أشخاص ممن يواجهون خطر الغرق، إضافة إلى قدرتها على كيفية سحب القوارب.‏

ويجرى تدريب هذه الكلاب فى مدارس متخصصة يبلغ عددها 12 مدرسة موجودة فى مدن إيطاليا المختلفة، التى تعمل على تأهيل هذه الحيوانات على مراقبة الشواطئ والسواحل الإيطالية وإنقاذ الغرقى.‏

وتعتبر المدارس خاضعة لجمعية غير هادفة للربح من متطوعى الحماية المدنية، لإعداد الكلاب على عمليات الإنقاذ البحرية، من خلال تدريبها على عمليات إنقاذ ومساعدة المصيفين ممن يواجهون خطر الغرق بالسواحل الإيطالية.


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