ضبط 54 قضية تموينية بينها استخدام مصنع حلويات مواد مجهولة المصدر بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير الأمن حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 54 قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط عبد الرحيم م ع 57 سنة صاحب مصنع حلويات ويقيم دائرة قسم طهطا لإدارته مصنع بدون ترخيص - وتم ضبط طن، 500 كيلو جرام سكر، "طن و200 كيلوجرام ملبن جاهز للتعبئة وعبوة نشا، و"5" أسطوانات بوتاجاز كبيرة الحجم، و"6" معدات تصنيع ، و"500" علبة فارغة وتم ضبط أشرف ا ح ا 40 سنة صاحب محل بقالة لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي وتم ضبط "10" علبة سجائر .

واستكملت الحملة أعمالها بضبط " 8 " قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات وضبط " 6 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 4 " قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل و" 6 " قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز و" 5 " قضايا عدم الاحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز و" 5 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 3 " قضايا إدارة منشأة بدون ترخيص و" 9 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 5 " قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز وجـــاري الاستمرار فـي القيــــام بحملات مماثلـــــة.