اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 07:51 م
خالد صلاح
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ضبط 1400 عبوة مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدامى بالغربية.. صور

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 06:25 م
ضبط 1400 عبوة مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدامى بالغربية.. صور أعضاء الحملة التموينية أثناء فحصهم المواد الغذائية
الغربية - فريق المحافظات

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شنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة مكبرة لضبط السلع والمواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدامى داخل الأسواق .

وأسفرت الحملة عن ضبط  1400 عبوة مواد غذائية عبارة عن "سوسيس، جبنة، شوفان" منتهية الصلاحية، انتهاء مايو ويونيو 2020، داخل ماركت شهير بحى أول طنطا، وتحرر محضر رقم 23300 جنح قسم أول طنطا وإخطار النيابة للتحقيق.

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أعضاء الحملة التموينية أثناء فحصهم المواد الغذائية

 

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المضبوطات

اخبار مصر اليوم

تموين الغربية

وكيل تموين الغربية

الغربية

مواد غذائية منتهية الصلاحية

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