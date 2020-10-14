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ضبط أطنان أغذية فاسدة ومجهولة المصدر.. فيديو

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 06:25 م
ضبط أطنان أغذية فاسدة ومجهولة المصدر.. فيديو أغذية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت شرطة التموين في ضبط 9250 قطعة كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات، وضبط 8 آلاف أدوية ومكملات غذائية مجهولة المصدر، و4 أطنان أغذية فاسدة ومجهولة المصدر، و5 أطنان أعلاف حيوانية مجهولة المصدر.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعالملات التجارية ، حيث نصت المادة  345  على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".


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