اليوم السابع
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صيانة غرف الصرف ومحطات الرفع وسيارات كسح استعدادا للشتاء في الشرقية

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 03:46 م
صيانة غرف الصرف ومحطات الرفع وسيارات كسح استعدادا للشتاء في الشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - فريق المحافظات

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استعدت محافظة الشرقية لموسم الشتاء، بتشكيل غرفة عمليات للتعامل مع حالات طارئة، ووضع خطة تتضمن مراجعة كافة المصارف وشبكات المياه بالمدن والمراكز لمجابهة أى تقلبات جوية. وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور على غرف الصرف ومراجعة صيانتها، وتسليك البالوعات وكذلك تسليك غرف الصرف الصحى (المطابق) وصولا إلى محطة الصرف الصحى بكل مركز ومدينة، وحصر عدد بالوعات الأمطار والأماكن التى بها بالوعات وما تم تطويره منها وعدد سيارات الكسح وحالتها الراهنة، و مراجعة أعمده الكهرباء بالمدن والقرى.

يتم ذلك بالتنسيق مع شركة الكهرباء لتغطية الأعمده وصيانتها ومراجعة العوازل ووصلات الكهرباء.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أنه تابع مع الإدارة المركزية للموارد المائية والرى للاطمئنان على سلامة الجسور على جميع المصارف خاصة مصرف بحر البقر.

ومع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة الإنتهاء من تجهيز غرفة عمليات بالشركة والتحقق من تشغيل المحطات بكامل طاقتها وكذا روافع الصرف الصحى والتأكد من عمل المولدات بكفاءة بالإضافة إلى تجهيز سيارات الكسح وحصر عددها مع بيان مدى صلاحيتها.

يذكر أنه سبق وعقد اجتماع بحضور الحماية المدنية و مديرى المديريات الخدمية والهيئات الحكومية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لاستعراض استعدادات المحافظة لمواجهة مخاطر السيول واتخاذ كافة التدابير الاحترازية.

 


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