صور جديدة للطفل عمر ضحية الخلاف على أرض زراعية بكرداسة

عمر الكومى الضحيه برفقة كلبه الخاص

كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل مقتل طفل يبلغ من العمر 15 عامًا على يد آخرين بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بقرية كفر حكيم بمركز كرداسة شمال محافظة الجيزة، حيث تبين أن خلافات نشبت بين أسرة المجني عليه ومستأجر الأرض الزراعية من رب الأسر المتوفى.