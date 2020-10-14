اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 04:40 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

صور جديدة للطفل عمر ضحية الخلاف على أرض زراعية بكرداسة

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 04:09 م
صور جديدة للطفل عمر ضحية الخلاف على أرض زراعية بكرداسة صورة للطفل عمر الكومى ضحية الخلاف على قطعة أرض بكفر حكيم بكرداسة
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر "اليوم السابع" صورا جديدة للطفل عمر الكومى والذي لقى مصرعه على يد مسجل خطر وآخرين بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بقرية كفر حكيم بمركز كرداسة شمال محافظة الجيزة.
 
7e1a61c4-6d7a-4dea-bfa0-8916aa6916b5
عمر الكومى الضحيه برفقة كلبه الخاص 
 
كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل مقتل طفل يبلغ من العمر 15 عامًا على يد آخرين بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بقرية كفر حكيم بمركز كرداسة شمال محافظة الجيزة، حيث تبين أن خلافات نشبت بين أسرة المجني عليه ومستأجر الأرض الزراعية من رب الأسر المتوفى.
 
45a6fa20-4096-43df-b70a-edfddc24dc32
صورة لعمر الكومى 
 
200126e2-d988-420e-aa3d-da306a41543a
عمر الكومى الضحية
 
وتابعت التحقيقات، أن مستأجر الأرض استعان بعدد من أعوانه، وأطلقوا النيران في الهواء لإرهاب أسرة الضحية، فأصاب طلق نارى من بندقية آلية الطفل المجني عليه مما أسفر عن وفاته في الحال.
 
 
711366c1-6127-4878-b3fa-0726ffaff7d7
الشاب وهو يعانق كاميرته الخاصة
 
c80f2498-d424-4dcb-a68b-54f9f6da2d65
ملابس الشاب عمر الكومى ملطخة بالدماء
 
ca40c2c3-f41e-43cb-a776-c2e2a3da9b96
غرفة نوم الشهيد 
 
 
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 متهمين في الواقعة، والسلاح الناري المستخدم فيها، وأصدرت النيابة قرار بحبسهم، وأمرت بضبط وإحضار أخرين هاربين.
 
 

أخبار الحوادث

اخبار مصرية

اخبار عاجله

جريمة قتل

كرداسة

أرض زراعية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تفاصيل مقتل طفل بسبب خلاف على قطعة أرض زراعية فى كرداسة

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 10:24 ص

بجاحة أبواق الإخوان والجزيرة.. يدافعون عن إرهابيين اقتحموا قسم شرطة كرداسة

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 06:56 م

المنافسة تشتعل فى دائرة كرداسة بالجيزة.. 13 مرشحا يتنافسون على مقعد وحيد بانتخابات مجلس النواب.. سيدتان فقط ضمن المتنافسين ونائبا الدائرة الحاليان يخوضان المعركة الانتخابية.. والكلمة الأخيرة لأبناء الدائرة

السبت، 03 أكتوبر 2020 12:05 م

إنجازات الإخوان.. مذبحة كرداسة.. دماء سالت من أجل الوطن وجريمة لن ينساها التاريخ للجماعة.. الإرهابيون هاجموا القسم وأطلقوا النار على ضباطه وأفراده.. صوروا الجريمة بهدف إذلال الداخلية وبث الرعب فى قلوب المواطنين

الجمعة، 25 سبتمبر 2020 10:52 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المدارس اليابانية تكشف استعدادات العام الدراسى الحضور 4 أيام أسبوعياً

المدارس اليابانية تكشف استعدادات العام الدراسى الحضور 4 أيام أسبوعياً

النقل: غدا أول أيام تطبيق نظام التذاكر المخفضة لكبار السن

النقل: غدا أول أيام تطبيق نظام التذاكر المخفضة لكبار السن

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 14-10-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 14-10-2020

تعرف على أبرز عقوبات واشنطن على إيران قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية

تعرف على أبرز عقوبات واشنطن على إيران قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية

إطلاق أول مسح بمصر للكشف عن سرطان الرحم بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية غدا

إطلاق أول مسح بمصر للكشف عن سرطان الرحم بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية غدا

تفاصيل سقوط مدرس من الدور الثالث لعلمه بوجود حملة على سنتر الدروس الخصوصية

تفاصيل سقوط مدرس من الدور الثالث لعلمه بوجود حملة على سنتر الدروس الخصوصية

تويتر يفضح كاني ويست ويكذب تغريدة تقدمه بمؤشرات انتخابات الرئاسة الأمريكية

تويتر يفضح كاني ويست ويكذب تغريدة تقدمه بمؤشرات انتخابات الرئاسة الأمريكية

لعب العيال يتسبب فى مقتل مواطن بالهرم.. اعرف التفاصيل بساعة شيطان

لعب العيال يتسبب فى مقتل مواطن بالهرم.. اعرف التفاصيل بساعة شيطان

الأرصاد تتوقع طقس معتدل شمالا ورياح نشطة مثيرة للرمال جنوب البلاد غدا

الأرصاد تتوقع طقس معتدل شمالا ورياح نشطة مثيرة للرمال جنوب البلاد غدا

الأمن العام يضبط 42 قطعة و97 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الأمن العام يضبط 42 قطعة و97 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الكول سنتر فى المؤسسات الخيرية.. اجمع تبرعات لتحصل على مرتبك

الكول سنتر فى المؤسسات الخيرية.. اجمع تبرعات لتحصل على مرتبك

السكة الحديد تعلن أنواع وشروط والأوراق المطلوبة للاشتراكات قبل بداية الدراسة

السكة الحديد تعلن أنواع وشروط والأوراق المطلوبة للاشتراكات قبل بداية الدراسة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة