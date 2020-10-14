صور جديدة للطفل عمر ضحية الخلاف على أرض زراعية بكرداسة

ينشر "اليوم السابع" صورا جديدة للطفل عمر الكومى والذي لقى مصرعه على يد مسجل خطر وآخرين بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بقرية كفر حكيم بمركز كرداسة شمال محافظة الجيزة.
عمر الكومى الضحيه برفقة كلبه الخاص
كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل مقتل طفل يبلغ من العمر 15 عامًا على يد آخرين بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بقرية كفر حكيم بمركز كرداسة شمال محافظة الجيزة، حيث تبين أن خلافات نشبت بين أسرة المجني عليه ومستأجر الأرض الزراعية من رب الأسر المتوفى.
صورة لعمر الكومى
عمر الكومى الضحية
وتابعت التحقيقات، أن مستأجر الأرض استعان بعدد من أعوانه، وأطلقوا النيران في الهواء لإرهاب أسرة الضحية، فأصاب طلق نارى من بندقية آلية الطفل المجني عليه مما أسفر عن وفاته في الحال.
الشاب وهو يعانق كاميرته الخاصة
ملابس الشاب عمر الكومى ملطخة بالدماء
غرفة نوم الشهيد
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 متهمين في الواقعة، والسلاح الناري المستخدم فيها، وأصدرت النيابة قرار بحبسهم، وأمرت بضبط وإحضار أخرين هاربين.
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