اليوم السابع
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صرف دفعة تعويضات لـ 30 مواطنا من رفح بشمال سيناء

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 05:43 م
صرف دفعة تعويضات لـ 30 مواطنا من رفح بشمال سيناء العميد مصطفى محمد رئيس مدينة رفح
شمال سيناء - محمد حسين

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اعتمد العميد مصطفى محمد مصطفى رئيس مركز ومدينة رفح بشمال سيناء كشوف صرف تعويضات لعدد 30 مواطنًا من أهالى المدينة، وأعلن مجلس مدينة رفح فى بيان له أن أصحاب هذه الأسماء من المستحقين عن تعويضات منازلهم بالمنطقة المعزولة من المستحقين عن تعويضات منازلهم بالمنطقة المعزولة تم دفع المبالغ الخاصة بهم اليوم الأربعاء على حسابهم بالبنك وتاريخ الاستحقاق للصرف الأحد 18 أكتوبر 2020.

وسبق وأعلن مجلس مدينة رفح صرف تعويضات لدفعة مستحقين الأثنين 12 أكتوبر على حسابهم بالبنك وتاريخ الاستحقاق للصرف، الخميس 15 أكتوبر، ونبه بيان المجلس مواطني رفح بعدم التعامل مع أي شخص وسيط لصرف التعويض الخاص بهم والتعامل مباشرة مع مجلس المدينة.

وسبقه الاعلان عن دفعات صرف تعويضات للمواطنين أعلن عنها فى 23/8/2020، 20/7/2020، 15/7/2020،  13/7/2020، و17/6/2020، 15/6/2020، 10/6/2020، 7/6/2020، 4/6/2020.

وكلف اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الجهات التنفيذية بسرعة صرف التعويضات المقررة للمواطنين المضارين جراء الحرب على الإرهاب.

وشدد المحافظ على بحث التظلمات الخاصة بالتعويضات بحضور اللواء هشام الخولى، نائب المحافظ، والعميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، وعبد العال البدرى، السكرتير العام المساعد، ورؤساء مجالس مدن العريش ورفح، ومدير عام الزراعة، ومديرو عموم الشئون المالية والقانونية وأملاك الدولة، وتم بحث التظلمات الخاصة بالمتقدمين لصرف التعويضات.

 

 

 

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