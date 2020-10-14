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سلطات كاراباخ تعلن سقوط 555 قتيلا من قواتها منذ اندلاع الحرب مع أذربيجان

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 07:57 م
سلطات كاراباخ تعلن سقوط 555 قتيلا من قواتها منذ اندلاع الحرب مع أذربيجان حرب أذربيجان وأرمينيا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت سلطات كاراباخ، سقوط 555 قتيلا من قواتها منذ اندلاع الحرب مع أذربيجان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أجرى وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع نظيره الآذري جيهون بيراموف ناقشا خلاله الأوضاع فى إقليم ناجورنى كارا باخ، وذكرت وزارة الخارجية الروسية -في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية في نسختها باللغة الإنجليزية- أن الجانبين أكدا خلال الاتصال الهاتفي التزامهما بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في موسكو بشأن كاراباخ.

وناقش لافروف وبيراموف الوضع الصعب في منطقة النزاع ناجورني كاراباخ، وأكدا ضرورة الالتزام الصارم ببنود البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية روسيا وأذربيجان وأرمينيا في موسكو يوم 10 أكتوبر.


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