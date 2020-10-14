سفير مصر فى إسلام أباد يبحث مع وزير الطاقة الباكستانى تعزيز مجالات التعاون

كتب : أحمد جمعة

التقى السفير المصري في إسلام أباد، طارق دحروج، بوزير الطاقة الباكستاني عمر أيوب خان اليوم الأربعاء لمناقشة سبل استكشاف مشاريع الطاقة المتجددة. وقالت وزارة الطاقة الباكستانية في بيان لها إن السفير المصرى أعرب عن اهتمامه بتوسيع التعاون المشترك بين باكستان ومصر، في مجال الطاقة بما في ذلك توليد الطاقة ونقلها ومشاريع الطاقة المتجددة.

وقدم الوزير الباكستانى خلال الاجتماع لمحة عامة عن قطاع الطاقة في باكستان ، بما في ذلك سياسة الطاقة المتجددة البديلة التي تم إطلاقها حديثًا ، وأطلع السفير المصرى على جهود الحكومة الباكستانية لإصلاح قطاع الطاقة في البلاد.

وأكد وزير الطاقة الباكستانى التزام باكستان بـ "الطاقة الخضراء" وقال إن الحكومة تخطط لتنويع مزيج الطاقة لديها من خلال إدخال ما يصل إلى عشرة بالمائة من مشاريع الطاقة الكهرومائية في السنوات الخمس المقبلة.

وجاء في البيان الصادر عن وزارة الطاقة الباكستانية أن "حصة الطاقة المتجددة ستزيد بنسبة 20٪ بحلول عام 2025 و 30٪ بحلول عام 2030 من الحصة الحالية البالغة 2٪ في مزيج الطاقة".

وفي معرض شرحه للإمكانات الاستثمارية في قطاع الطاقة ، قال الوزير الباكستانى إن الحكومة ستدخل محطات توليد الطاقة القائمة على الطاقة المتجددة من خلال عملية مناقصة تنافسية مفتوحة وشفافة.

فيما أكد السفير طارق دحروج إنه يأمل في أن يوثق البلدان تعاونا في قطاع الطاقة لتعزيز العلاقات الاقتصادية.