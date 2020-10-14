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بشأن أزمة المتوسط..

سفراء في الاتحاد الأوروبي يؤكدون فشل نهج "العصا والجزرة" مع تركيا

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 04:39 م
سفراء في الاتحاد الأوروبي يؤكدون فشل نهج "العصا والجزرة" مع تركيا الاتحاد الاوروبى
كتب أحمد عرفة

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قال سفراء في الاتحاد الأوروبي، إن نهج "العصا والجزرة" مع تركيا بشأن أزمة المتوسط فشل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وأضاف سفراء في الاتحاد الأوروبي، أن اليونان وقبرص ستطرحان نزاع الغاز مرة أخرى أمام الاتحاد. وفى وقت سابق سلط تقرير المفوضية الأوروبية عن تركيا 2020 الضوء على انتشار الفساد في البلاد.

وقال التقرير إن سجل البلاد ضعيف بشأن التحقيق في قضايا الفساد البارزة التي تورط فيها سياسيون ومسؤولون. وكشف تقرير الاتحاد الأوروبي الذى نشرته صحيفة نورديك مونيتور، عن انتكاسة خطيرة في الديمقراطية وسيادة القانون والحريات الأساسية في ظل غياب آلية ضوابط وتوازنات فعالة.

 

ووفقا للتقرير، كدولة مرشحة، تظل تركيا شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي، لكنها استمرت في الابتعاد عن الكتلة وتراجعت في العديد من المجالات الرئيسية.

 

 


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