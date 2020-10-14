اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 03:11 م
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رئيس صربيا يؤكد رفض بلاده عضوية الناتو من أجل روسيا

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 02:11 م
رئيس صربيا يؤكد رفض بلاده عضوية الناتو من أجل روسيا الناتو - أرشيفية
وكالات

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أكد الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش أن بلاده لن تكون أبدا عضوا في الناتو أو حلف عسكري آخر، كما أنها لن تفرض عقوبات ضد روسيا، حتى تحت الضغط.

وقال فوتشيتش في مقابلة مع وكالة "تاس" الإخبارية الروسية، جرت عبر نظام أونلاين، اليوم الأربعاء: "لن تتجه صربيا أبدا إلى الناتو أو أي هيكلية عسكرية أخرى بل ستكون دولة معتمدة على نفسها ومستقلة وحرة تتبع سياسة الحياد العسكري".

وتابع فوتشيتش: "أود أن أعلن للرأي العام الروسي أنني وعلى مدار 8 سنوات أسمع أحاديث تقول إن فوتشيتش يريد أن يقود صربيا إلى الناتو وإنه خائن لا ينتظر إلا حلول اللحظة المناسبة لتحقيق ذلك. لكن كل أصدقاء روسيا الكبار أصبحوا أعضاء في الناتو الآن باستثناء فوتشيتش الخائن".

كما جدد الرئيس الصربي موقف بلغراد الرافض لفرض عقوبات على روسيا قائلا: "لم تفرض صربيا قط عقوبات ضد روسيا الاتحادية ولن تفرضها أبدا.. على الرغم من أننا تعرضنا لضغط وقد نبقى تحت الضغط، ونحن نسير في الطريق الأوروبي، إلا أننا سنحافظ على موقفنا ولن نفسد علاقاتنا مع روسيا".

 

الناتو

صربيا

حلف الناتو

روسيا

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