حكومة طرابلس تحتجز البيدجا أحد مهربي البشر غرب البلاد

رويترز

قالت وزارة الداخلية الليبية، اليوم الأربعاء، إن حكومة الوفاق الوطني، احتجزت عبد الرحمن ميلاد، الشهير ب"بيدجا"، قائد خفر السواحل المدرج على لائحة العقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة لمزاعم عن الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

وقالت الوزارة إنها احتجزت ميلاد بناء على طلب من مجلس الأمن الدولي وأحالت القضية إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

ويرأس ميلاد وحدة من خفر السواحل في الزاوية غربي طرابلس وكان واحدا من ستة أشخاص عاقبتهم الأمم المتحدة لتورطهم في الاتجار بالبشر أو تهريبهم في ليبيا قبل عامين.

وكان مهاجرون قد شهدوا بأنهم نُقلوا إلى مركز احتجاز على متن إحدى السفن التي يستخدمها ميلاد ثم احتُجزوا في ظروف وحشية وتعرضوا للضرب. ونفى في اتصال هاتفي مع رويترز في 2018 ارتكاب أي مخالفات أو تورط في التهريب.

وتمكن المهربون من تحقيق أرباح طائلة من خلال استغلال الفراغ الأمني ​​في ليبيا منذ أحداث 2011، التي دعمها حلف شمال الأطلسي، وأطاحت بمعمر القذافي وتركت العديد من مؤسسات الدولة تحت سيطرة الجماعات المسلحة.

وهناك أكثر من نصف مليون مهاجر في ليبيا، وهي نقطة انطلاق رئيسية للرحلات عبر البحر المتوسط ​​إلى أوروبا، وفقا للأمم المتحدة، التي تقول إنها ليست ميناء آمنا لإعادة المهاجرين إليه.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية الطبية يوم السبت إن جماعة مسلحة في صبراتة بغرب ليبيا تحتجز 60 مهاجرا.