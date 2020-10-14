اليوم السابع
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حكومة المغرب تتوقع نمو الاقتصاد 4.8% في 2021

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 11:34 م
حكومة المغرب تتوقع نمو الاقتصاد 4.8% في 2021 محمد السادس عاهل المغرب
رويترز

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 قالت مصادر رسمية، اليوم الأربعاء، إن من المتوقع أن ينمو اقتصاد المغرب 4.8 بالمئة في 2021، وأن يتقلص عجز الميزانية إلى 6.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
 
جاء ذلك في بيان من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عقب اجتماع لمجلس الوزراء، والذي نقل عن وزير الاقتصاد والمالية أن صيانة الوظائف ودمج الاقتصاد غير الرسمي في مقدمة الأهداف.
 
كان الديوان الملكي قال في يوليو إن من المتوقع بعد مراجعة لميزانية العام 2020 أن يبلغ العجز 7.5 بالمئة وأن ينكمش الناتج المحلي الاجمالي خمسة بالمئة في أعقاب تفشي فيروس كورونا.
 
نما اقتصاد المغرب 0.1 بالمئة فقط في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، ثم انكمش 13.8 بالمئة في الربع الثاني وسط تضرر الطلب المحلي والخارجي من جائحة كورونا.
 
أضرت الجائحة بالصادرات وقطاع السياحة والتحويلات من المغاربة المقيمين في الخارج والاستثمارات الأجنبية، وجميعها مصادر رئيسية للعملة الصعبة.
 
كان العاهل المغربي أعلن في يوليو، ضخ نحو 12.8 مليار دولار لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وإنشاء صندوق للاستثمار الإستراتيجي مهمته دعم الأنشطة الإنتاجية وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى بين القطاعين العام والخاص.
 
وقال بيان اليوم "سيتواصل دعم الاستثمار العمومي ليبلغ 230 مليار درهم،" مضيفا أن 45 مليار درهم ستمول عبر الصندوق الجديد.
 
أعادت المملكة فتح معظم النشاط الاقتصادي منذ أواخر مايو، بعد إغلاق فُرض في 20 مارس لاحتواء تفشي الفيروس.

المغرب

محمد السادس

كورونا

النمو الاقتصادي

الناتج المحلي

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