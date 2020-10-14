اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 01:12 م
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حصاد 204 آلاف و 225 فدان أرز في الشرقية بنسبة 86.84 %

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 12:14 م
حصاد 204 آلاف و 225 فدان أرز في الشرقية بنسبة 86.84 % محصول الأرز - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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انتهت محافظة الشرقية، من حصاد 204 آلاف و225 فدانا مزروعة بمحصول الأرز، بالإضافة إلى كبس وتجميع 226 ألفا و685 طن قش أرز، منذ بدء موسم الحصاد بمحصول الأرز هذا العام، بلغت المساحة المنزرعة 235 ألفا و176 فدانا بنطاق دائرة المحافظة. وأكد المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، أنه تم تجهيز عدد 214 نقطة تجميع بنطاق المحافظة لاستلام وكبس 470352 طن قش الأرز من المزارعين.

ولفت لاشين إلى أنه تم تحرير عدد 195 محضر مخالفات، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحصيل الغرامات الفورية، وكذلك اتباع كافة السبل المتاحه لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز لمواجهة السحابة السوداء والحد من التلوث البيئي .

أشار وكيل وزارة الزراعة ، إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة حصاد محصول الأرز هذا العام ، والعمل على مواجهة ظاهرة السحابة السوداء من خلال توعية المزارعين بمدى خطورتها وأثرها على صحة الإنسان والبيئة وكونها إهداراً لأحد مصادر الثروة التى يمكن الاستفادة منها كعلف للماشية فى ظل ارتفاع أسعار الأعلاف ، مؤكدا أنه تم توفير المعدات اللازمة لنقل وفرم وكبس المخلفات الزراعية وتوزيع المكابس الخاصة بكبس قش الأرز على مراكز التجميع بنطاق المحافظة، والتأكد من سلامة تشغيلها.

أكد محافظ الشرقية على الجهات المعنية بضرورة تذليل كافة العقبات أمام المزارعين أثناء موسم حصاد الأرز وتجهيز المخازن ومراكز التجميع لضمان الحفاظ على جودة المحصول بإعتباره ثروة زراعية وقومية هامة مشدداً على بذل الجهود اللازمة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لمحاربة الحرق المكشوف لقش الأرز وتعظيم سبل الإستفادة منه وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.

 


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