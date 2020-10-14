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حاكم نيويورك يهدد بحجب التمويل عن المناطق الموبوءة بكورونا

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 10:44 م
حاكم نيويورك يهدد بحجب التمويل عن المناطق الموبوءة بكورونا حاكم نيويورك
كتب أحمد عرفة

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حذر حاكم نيويورك أندرو كومو، من أنه سيبدأ في حجب التمويل عن المناطق الموبوءة بكورونا، ما لم تطبق فيها لوائح الصحة العامة المكثفة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكد حاكم نيويورك، أن بعض المدارس التي كان من المفترض أن يتم إغلاقها الأسبوع الماضى بسبب القيود المتزايدة لا تزال تحتفظ بالفصول الدراسية الشخصية، وألقى باللوم على الحكومات المحلية لعدم فرضها تفويضات جديدة.

وأعرب حاكم نيويورك، عن أمله فى أن تحد القيود من تفشى المرض، لكنه حذر من احتمال استمرار تفشى المرض لمدة عام على الأقل أو حتى يتم توزيع اللقاح على نطاق واسع.

 

 


نيويورك

كورونا

ازمه كورونا

كوفيد 19

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