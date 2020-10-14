اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 07:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ثلاث ولايات إضافية تبدأ التصويت المبكر في انتخابات الرئاسة الأمريكية

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 07:23 م
ثلاث ولايات إضافية تبدأ التصويت المبكر في انتخابات الرئاسة الأمريكية ترامب وبايدن
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 بدأت ثلاث ولايات أمريكية أخرى، اليوم الأربعاء، التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية في حين يعتزم الرئيس دونالد ترامب عقد تجمع انتخابي آخر لتعويض الوقت الضائع من حملته أثناء إصابته بفيروس كورونا.
 
وذكر مشروع الانتخابات الأمريكية في جامعة فلوريدا إن أكثر من 13 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم حتى الآن بما شكل عددا قياسيا في الاقتراع المبكر إذ يسعى الكثيرون لتجنب الزحام المتوقع يوم الانتخابات المحدد في الثالث من نوفمبر.
 
وفي الانتخابات الرئاسية السابقة، أدلى نحو 1.4 مليون أمريكي بأصواتهم في الاقتراع المبكر حتى 16 أكتوبر 2016.
 
وذكرت وسائل إعلام محلية أن ما يزيد عن عشرة أشخاص وصلوا قبل أكثر من ساعتين من فتح مراكز الاقتراع في ممفيس بولاية تينيسي لحجز مواقعهم في الصف مع بدء التصويت المبكر في كانساس ورود أيلاند وتينيسي.
 
وتظهر استطلاعات الرأي على مستوى البلاد وفي بعض الولايات الحاسمة أن الجمهوري ترامب يأتي بعد منافسه الديمقراطي جو بايدن. ومن المقرر أن يعقد ترامب تجمعا انتخابيا في مطار مدينة دي موين بولاية أيوا. أما بايدن فلديه لقاء افتراضي عبر الإنترنت لجمع التمويل وسيوجه تصريحات مسجلة مسبقا لجماعة مدافعة عن حقوق المسلمين.
 
ويبدو أن ترامب سيقضي أغلب الأسبوع في حشد قاعدته المحافظة من البيض بدلا من التواصل مع الناخبين المترددين الذين يعيش كثير منهم في الضواحي.
 
وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس هذا الأسبوع أن الفارق الذي يتصدر به بايدن السباق على ترامب زاد في ولايتي ويسكونسن وبنسلفانيا اللتين فاز فيهما ترامب في 2016.
 
وتسببت إصابة ترامب بكورونا في وضع الجائحة في صدارة الحملة الانتخابية في الأسابيع الأخيرة من السباق. وينتقد بايدن أسلوب إدارة ترامب للجائحة التي أصابت أكثر من 7.8 مليون وأودت بحياة أكثر من 214 ألفا وتسببت في فقدان ملايين الأمريكيين لوظائفهم.

ترامب

بايدن

الانتخابات الأمريكية

التصويت

أمريكا

الولايات الأمريكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مصادر أمريكية تؤكد تخطيط ترامب لسحب قواته من الصومال

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 06:09 م

واشنطن بوست: تنافس قوى بين ترامب وبايدن على أصوات كبار السن

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 04:54 م

دراسة لجامعة هارفارد تنفى ادعاءات ترامب بحصانته من كورونا مدى الحياة

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 04:30 م

إيفانكا ترامب تحتفل بعيد ميلاد نجلها جوزيف.. أكمل عامه السابع.. صورة

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 03:06 م

ميلانيا ترامب تحاول الابتعاد عن نهج زوجها فى التعامل مع كورونا

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 02:18 م

ترامب يلقي كمامات على مؤيديه في أول تجمع انتخابي بولاية فلوريدا.. فيديو

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 12:57 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
3 وزارات تشارك فى موكب نقل المومياوات الملكية للمتحف القومى للحضارة

3 وزارات تشارك فى موكب نقل المومياوات الملكية للمتحف القومى للحضارة

قرينة الرئيس السيسى تزور معرض تراثنا وتؤكد: تحية شكر وتقدير للأيدى المصرية المبدعة

قرينة الرئيس السيسى تزور معرض تراثنا وتؤكد: تحية شكر وتقدير للأيدى المصرية المبدعة

الصحة تدشن موقعا إلكترونيا لتلقى طلبات المتطوعين للتجارب السريرية للقاح كورونا

الصحة تدشن موقعا إلكترونيا لتلقى طلبات المتطوعين للتجارب السريرية للقاح كورونا

أهالي طنطا يلقنون "متسول" علقة ساخنة ويقيدونه بالحبال لمحاولته التحرش بطفلة

أهالي طنطا يلقنون "متسول" علقة ساخنة ويقيدونه بالحبال لمحاولته التحرش بطفلة

"نيوزويك" تؤكد اعتقاد ثلث الأمريكيين فقط في نزاهة الانتخابات الرئاسية

"نيوزويك" تؤكد اعتقاد ثلث الأمريكيين فقط في نزاهة الانتخابات الرئاسية

"الصحة" تكشف 2300 متطوع حصلوا على لقاح كورونا ضمن التجارب السريرية.. واللجنة العلمية لكورونا: جميع المتطوعون بحالة صحية جيدة.. وتؤكد: قياس الأجسام المضادة وكفاءتها خلال 45 يوما من الجرعة الأولي والثانية

"الصحة" تكشف 2300 متطوع حصلوا على لقاح كورونا ضمن التجارب السريرية.. واللجنة العلمية لكورونا: جميع المتطوعون بحالة صحية جيدة.. وتؤكد: قياس الأجسام المضادة وكفاءتها خلال 45 يوما من الجرعة الأولي والثانية

رئيس الأركان يشهد المناورة " ردع - 2020 " بالمنطقة المركزية العسكرية.. فيديو

رئيس الأركان يشهد المناورة " ردع - 2020 " بالمنطقة المركزية العسكرية.. فيديو

المدارس اليابانية تكشف استعدادات العام الدراسى الحضور 4 أيام أسبوعياً

المدارس اليابانية تكشف استعدادات العام الدراسى الحضور 4 أيام أسبوعياً

النقل: غدا أول أيام تطبيق نظام التذاكر المخفضة لكبار السن

النقل: غدا أول أيام تطبيق نظام التذاكر المخفضة لكبار السن

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 14-10-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 14-10-2020

تعرف على أبرز عقوبات واشنطن على إيران قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية

تعرف على أبرز عقوبات واشنطن على إيران قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية

إطلاق أول مسح بمصر للكشف عن سرطان الرحم بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية غدا

إطلاق أول مسح بمصر للكشف عن سرطان الرحم بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية غدا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة