ترامب: الأطباء أعطونى شيئا ما لمواجهة كورونا جعلنى أشعر كأننى سوبر مان

كتبت رباب فتحى

قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إن لقاح فيروس كورونا سيتم إنتاجه قريبا متعهدا بوجود علاج للوباء، مشيرا إلى أن الأطباء أعطوه "شيئا ما لا أعرف ما هو، جعله يشعر كأنه سوبرمان".

وأضاف فى فعالية انتخابية فى بنسلفانيا أنه يشجع القانون والنظام والحفاظ على المجتمعات.

وقال إن الانتخابات الماضية قيل له إن النساء لن تصوت له، ولكن صوت من أجله 52% من النساء، مطالبا نساء الضواحى بأن يحبوه بشكل أكبر لأنه أنقذ لهن ضواحيهن وجعلهن يعشن "الحلم الأمريكى."

وهاجم الديمقراطيين قائلا إنهم لاحقوه طوال الـ4 سنوات بشأن العلاقة مع روسيا وتبين فيما بعد أنهم هم من كان لديهم علاقات مع روسيا، مؤكدا أنه كان الأكثر صرامة فى التعامل معهم.