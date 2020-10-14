اليوم السابع
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تأخيرات متوقعة بحركة القطارات اليوم.. خط القاهرة – الإسكندرية 45 دقيقة

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 09:25 ص
تأخيرات متوقعة بحركة القطارات اليوم.. خط القاهرة – الإسكندرية 45 دقيقة السكة الحديد
كتب ــ رضا حبيشى

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أعلنت هيئة السكة الحديد حركة التهديات والتأخيرات المتوقعة، اليوم الأربعاء، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، وجاءت كالتالى:

أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة

 

ثانياً : خط القاهرة / السد العالى

متوسط تأخيرات القطارات كالآتى :-

 

- القاهرة / أسيوط مدة 45 دقيقة

 

- أسيوط / أسوان مدة 30 دقيقة

 

ثالثاً : خط بنها / بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة



رابعاً : خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة 20 دقيقة

خامسا: خط قليوب/  شبين القناطر/ الزقازيق/ المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة

 

واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

 




 


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