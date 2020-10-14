بدء تفعيل خدمة الشباك الواحد بمركز خدمات المستثمرين فى قنا

قنا - وائل محمد

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا عن بدء تفعيل خدمة الشباك الواحد بمركز خدمات المستثمرين اليوم بقنا، وذلك بهدف تيسير حصول المستثمر على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وتأسيس وتشغيل المصنع أو الشركة التى يطمح المستثمر لإقامتها دون الحاجة إلى التنقل بين المؤسسات الحكومية والسفر إلى القاهرة لإنهاء تلك الإجراءات.

أوضح محافظ قنا، أن خدمة الشباك الواحد توفر قاعدة بيانات تربط جميع الجهات والهيئات الوزارية ببعضها لتسهيل الإجراءات على المستثمر فخلال أيام معدودة يمكن للمستثمر أن يحصل على كافة الموافقات والتراخيص بعد أن كان ذلك يستغرق شهوراً، مؤكدا أن ذلك سوف يساهم فى جذب المزيد من المستثمرين إلى المحافظة.

وأضاف الداودى أنه تم التنسيق مع جميع الجهات الحكومية التى يتعامل معها المستثمرون لتقديم كافة خدمات الاستثمار من خلال مركز خدمات المستثمرين سواء فى مرحلة تأسيس الشركات أو خدمات ما بعد التأسيس وتذليل كافة العقبات التى قد تواجههم بما يساهم فى ضمان استدامة هذه الكيانات.