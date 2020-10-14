اليوم السابع
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بدء المحادثات بين فريق لبنانى وآخر إسرائيلى بخصوص الحدود البحرية

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 09:37 ص
بدء المحادثات بين فريق لبنانى وآخر إسرائيلى بخصوص الحدود البحرية الرئيس اللبنانى ميشال عون
رويترز

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قال مصدر في الأمم المتحدة إن فريقا لبنانيا وآخر إسرائيليا اجتمعا اليوم الأربعاء، في قاعدة تابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان لإجراء محادثات بشأن حدودهما البحرية المتنازع عليها.

تأتي المحادثات التي توسطت فيها واشنطن بعد جهود دبلوماسية أمريكية استمرت ثلاث سنوات، وأُعلن عنها بعد أسابيع من تكثيف واشنطن الضغط على حلفاء جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران والتي خاضت حربا مع إسرائيل استمرت شهرا في عام 2006.

وكانت قد أكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن المفاوضات التي ستنطلق غدا لترسيم الحدود البحرية الجنوبية المتنازع عليها مع إسرائيل، تقتصر على الجانب التقني فقط ولا تمثل معاهدة دولية لتطبيع العلاقات بما يستوجب الاتفاق المسبق بشأنها مع رئيس الحكومة.

 


لبنان

اسرائيل

الحدود البحرية

الامم المتحدة

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