الوضع الأمنى فى كولومبيا على طاولة مجلس الأمن اليوم

كتبت - هند المغربي

يعقد مجلس الأمن بعد ظهر اليوم اجتماعا بشأن كولومبيا ومن المقرر أن يطلع الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للتحقق فى كولومبيا كارلوس رويز ماسيو على التطورات الأخيرة وآخر تقرير للأمين العام مدته 90 يومًا عن البعثة، والذى يغطى الفترة من 27 يونيو إلى 25 سبتمبر.

حيث يقترح الأمين العام من خلال تقريره طرقًا يمكن من خلالها أن تدعم الاتفاقية جهود كولومبيا للتعافى من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لوباء كوفيد -19 يحتوى التقرير كذلك على توصيات بشأن الخطوات التى يمكن اتخاذها فى الأشهر المتبقية من عام 2020 لتسهيل التقدم بشأن الأولويات الثلاث المحددة وهى حماية القادة الاجتماعيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمقاتلين السابقين فى القوات المسلحة الثورية لكولومبيا ؛ ضمان الاستدامة طويلة الأجل لعملية إعادة دمج المقاتلين السابقين فى القوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبى ؛ وضمان محورية احتياجات المجتمعات المتضررة من العنف فى جميع جهود بناء السلام.

ووفقا لمجلس الأمن تركز الجلسة على الوضع الأمنى ​​فى كولومبيا حيث استمر العنف ضد المجتمعات، بما فى ذلك مجتمعات السكان الأصليين والكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقى، وقتل أعضاء سابقين فى القوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبى، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والزعماء الاجتماعيين، خلال جائحة كوفيد-19 خلال فترة الـ 90 يومًا التى يغطيها تقرير الأمين العام الأخير.