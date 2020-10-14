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النيابة تأمر بحبس 3 شباب و3 فتيات بتهمة ممارسة الجنس الجماعى داخل سيارة بالمنصورة

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 10:18 م
النيابة تأمر بحبس 3 شباب و3 فتيات بتهمة ممارسة الجنس الجماعى داخل سيارة بالمنصورة حبس - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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أمر مدير نيابة أول المنصورة بإشراف المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية بحبس 6 شباب ثلاثة فتيات وثلاثة شباب، أربعة أيام على ذمة التحقيق، قد تم إلقاء القبض عليهم أثناء ممارسة الجنس داخل سيارة بمدينة المنصورة. تمكن ضباط مباحث الآداب العامة بالدقهلية، من إلقاء القبض على 6 شباب أثناء قيامهم بممارسة الجنس داخل أحد السيارات بتقسيم أبو الليل بمدينة مبارك بالمنصورة. تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ إلى العقيد أحمد رمضان رئيس مباحث الآداب، من أهالى منطقة تقسيم أبو الليل بمدينة مبارك بقيام عدد من الرجال والنساء بممارسة الجنس داخل إحدى السيارات بالمنطقة .

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث الآداب، إلى مكان البلاغ وبتقنين الإجراءات تم ضبط كلا من محمود.ر.ل.ع 24  سنة بكالوريوس نظم ومعلومات، مقيم بشارع الجلاء، وعبدالرحمن.ج.أ.ر 22 سنة سائق، مقيم بعزبة الشال بحوزته مطواة، ومحمود.أ.ا.ع ميكانيكى، مقيم شارع سكة سندوب، و رحمة.ع.ح.ع 27  سنة لا تعمل، مقيمة بشارع المديرية القديمة، و”مى.س.م 22 سنة لا تعمل مقيمة بعزبة الشال، ومنال.س.م.م 24 سنة ولا تعمل.

وتبين أنهم يستقلون السيارة ملاكى أثناء توقفها بأحد الشوارع الجانبية بالمنطقة .

وكشفت التحريات عن أن المتهم الثالث سبق اتهامه فى 7 قضايا (سلاح أبيض وخطف ونشل ومخدرات) آخرهم القضية رقم 11250 لسنة 2017 جنح قسم ثان مخدرات، والمتهمة الرابعة سبق اتهامها فى 4 قضايا (نشل وتحريض على فسق وزنا) آخرهم القضية رقم 13171 لسنة 2020 تحريض على فسق، والمتهمة الخامسة سبق اتهامها فى قضيتى (تبديد وتحريض على فسق) اخرها قضية رقم 924 لسنة 2020 تحريض على فسق، والمتهمة السادسة سبق اتهامها فى قضيتى مخدرات وآداب، آخرها القضية رقم 20503 لسنة 2018 جنح مركز أجا.

تم ضبط المتهم الاول وبحوزته 1065 جنيها، والرابعة أثناء توقفهم خارج السيارة، وباقى المتهمين داخل السيارة أثناء قيامهم بممارسة الجنس الجماعى، وبالمواجهة اعترفوا بممارسة الجنس بمقابل مادى. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14610 لسنة 2020 جنح قسم أول المنصورة، وتم التحفظ على السيارة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم.


الدقهلية

آداب المنصورة

قضية آداب

عقوبة ممارسة الرذيلة

اخبار مصرية

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