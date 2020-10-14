المهن الطبية يهنىء وكيل "الأطباء" ونقيب صيادلة القاهرة لتعيينهما بمجلس الشيوخ

كتبت آية دعبس

هنأ اتحاد نقابات المهن الطبية، برئاسة الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، كلا من: الدكتورة نجوى الشافعى، وكيل النقابة العامة للأطباء، والدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة، وذلك لتعينهما بمجلس الشيوخ، ضمن الـ 100 عضو المعينين، وثقة مؤسسة الرئاسة فى شخصهما، معربا عن خالص أمنياته لهما بالتوفيق والسداد لما فيه الخير لمصر.

وكان قد قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، فى تصريحات سابقى لليوم السابع، إن اختياره ضمن قائمة الـ100 المعينين فى مجلس الشيوخ، ثقة كبيرة ومسئولية، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على تقديره واختياره له، مشيرا إلى أنه يعمل حاليا على الانتهاء من بعض الكشوفات الطبية اللازمة بالمعامل المركزية لوزارة الصحة، لبدء مشاركته بأعمال المجلس بأول جلساته المقرر لها الأحد المقبل.

وأوضح الشيخ، أن مشاكل مهنة الصيدلة ضمن أولويات عمله بالمجلس، وإزالة العقبات عن المهنة، قائلا: "يارب يعينا ونكون على قدر المسئولية".

وكان قد نشر اليوم السابع، أسماء أبرز المعينين في مجلس الشيوخ، من الكوادر المهنية المرموقة والشخصيات العامة، ورؤساء الأحزاب ، واتسمت القائمة بالتميز والتوازن ومراعاة تمثيل كافة التخصصات المهنية التي تحمل خبرات نوعية في مجالاتها ، بالإضافة إلى التمثيل القوى للمرأة.