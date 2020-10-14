اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 07:38 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

المهن الطبية يهنىء وكيل "الأطباء" ونقيب صيادلة القاهرة لتعيينهما بمجلس الشيوخ

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 06:39 م
المهن الطبية يهنىء وكيل "الأطباء" ونقيب صيادلة القاهرة لتعيينهما بمجلس الشيوخ اتحاد نقابات المهن الطبية
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
هنأ اتحاد نقابات المهن الطبية، برئاسة الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، كلا من: الدكتورة نجوى الشافعى، وكيل النقابة العامة للأطباء، والدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة، وذلك لتعينهما بمجلس الشيوخ، ضمن الـ 100 عضو المعينين، وثقة مؤسسة الرئاسة فى شخصهما، معربا عن خالص أمنياته لهما بالتوفيق والسداد لما فيه الخير لمصر.
 
وكان قد قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، فى تصريحات سابقى لليوم السابع، إن اختياره ضمن قائمة الـ100 المعينين فى مجلس الشيوخ، ثقة كبيرة ومسئولية، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على تقديره واختياره له، مشيرا إلى أنه يعمل حاليا على الانتهاء من بعض الكشوفات الطبية اللازمة بالمعامل المركزية لوزارة الصحة، لبدء مشاركته بأعمال المجلس بأول جلساته المقرر لها الأحد المقبل.
 
وأوضح الشيخ، أن مشاكل مهنة الصيدلة ضمن أولويات عمله بالمجلس، وإزالة العقبات عن المهنة، قائلا: "يارب يعينا ونكون على قدر المسئولية".
 
وكان قد نشر اليوم السابع، أسماء أبرز المعينين في مجلس الشيوخ، من الكوادر المهنية المرموقة والشخصيات العامة، ورؤساء الأحزاب ، واتسمت القائمة بالتميز والتوازن ومراعاة تمثيل كافة التخصصات المهنية التي تحمل خبرات نوعية في مجالاتها ، بالإضافة إلى التمثيل القوى للمرأة.
 
 
WhatsApp Image 2020-10-14 at 6.19.20 PM (1)
 

WhatsApp Image 2020-10-14 at 6.19.20 PM
 
 

اتحاد المهن الطبية

مجلس الشيوخ

نقيب صيادلة القاهره

نقابة الاطباء

اخبار مصر اليوم

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نقيب التمريض بعد تعيينها بمجلس الشيوخ: اختيار الرئيس لى يؤكد حرصه على العدالة الاجتماعية

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 05:58 م

قائمة المعينين بمجلس الشيوخ تمثل كافة أطياف المجتمع وتثرى الحياة النيابية.. تضم شخصيات عامة وخبرات متنوعة في كل المجالات والتخصصات.. إضافة لمجلس الحكماء ليكون غرفة تشريعية قوية..وتوسع قاعدة المشاركة السياسية

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 02:55 م

نقيب صيادلة القاهرة بعد تعيينه بمجلس الشيوخ: "يارب نكون على قدر المسئولية"

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 01:52 م

تجهيزات بمجلس الشيوخ لاستقبال الأعضاء المعينين بعد صدور قرار الرئيس.. صور

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 12:00 م

نخبة من كبار الصحفيين والإعلاميين بقائمة المعينين فى مجلس الشيوخ.. إنفوجراف

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 10:36 ص

الفنانة سميرة عبد العزيز: أشكر الرئيس على تعيينى بمجلس الشيوخ وتقديره الدائم للفن

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 12:41 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
3 وزارات تشارك فى موكب نقل المومياوات الملكية للمتحف القومى للحضارة

3 وزارات تشارك فى موكب نقل المومياوات الملكية للمتحف القومى للحضارة

قرينة الرئيس السيسى تزور معرض تراثنا وتؤكد: تحية شكر وتقدير للأيدى المصرية المبدعة

قرينة الرئيس السيسى تزور معرض تراثنا وتؤكد: تحية شكر وتقدير للأيدى المصرية المبدعة

الصحة تدشن موقعا إلكترونيا لتلقى طلبات المتطوعين للتجارب السريرية للقاح كورونا

الصحة تدشن موقعا إلكترونيا لتلقى طلبات المتطوعين للتجارب السريرية للقاح كورونا

أهالي طنطا يلقنون "متسول" علقة ساخنة ويقيدونه بالحبال لمحاولته التحرش بطفلة

أهالي طنطا يلقنون "متسول" علقة ساخنة ويقيدونه بالحبال لمحاولته التحرش بطفلة

"نيوزويك" تؤكد اعتقاد ثلث الأمريكيين فقط في نزاهة الانتخابات الرئاسية

"نيوزويك" تؤكد اعتقاد ثلث الأمريكيين فقط في نزاهة الانتخابات الرئاسية

"الصحة" تكشف 2300 متطوع حصلوا على لقاح كورونا ضمن التجارب السريرية.. واللجنة العلمية لكورونا: جميع المتطوعون بحالة صحية جيدة.. وتؤكد: قياس الأجسام المضادة وكفاءتها خلال 45 يوما من الجرعة الأولي والثانية

"الصحة" تكشف 2300 متطوع حصلوا على لقاح كورونا ضمن التجارب السريرية.. واللجنة العلمية لكورونا: جميع المتطوعون بحالة صحية جيدة.. وتؤكد: قياس الأجسام المضادة وكفاءتها خلال 45 يوما من الجرعة الأولي والثانية

رئيس الأركان يشهد المناورة " ردع - 2020 " بالمنطقة المركزية العسكرية.. فيديو

رئيس الأركان يشهد المناورة " ردع - 2020 " بالمنطقة المركزية العسكرية.. فيديو

المدارس اليابانية تكشف استعدادات العام الدراسى الحضور 4 أيام أسبوعياً

المدارس اليابانية تكشف استعدادات العام الدراسى الحضور 4 أيام أسبوعياً

النقل: غدا أول أيام تطبيق نظام التذاكر المخفضة لكبار السن

النقل: غدا أول أيام تطبيق نظام التذاكر المخفضة لكبار السن

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 14-10-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 14-10-2020

تعرف على أبرز عقوبات واشنطن على إيران قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية

تعرف على أبرز عقوبات واشنطن على إيران قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية

إطلاق أول مسح بمصر للكشف عن سرطان الرحم بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية غدا

إطلاق أول مسح بمصر للكشف عن سرطان الرحم بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية غدا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة