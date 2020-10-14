المنيا تستعد لانتخابات مجلس النواب بتجهيز 511 مركز انتخابي

المنيا – حسن عبد الغفار

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماع المجلس التنفيذى اليوم ،حيث بحث المحافظ خلال الاجتماع التجهيزات والترتيبات لإجراء انتخابات مجلس النواب القادمة بالتعاون مع كافه الاجهزة الأمنية والتنفيذية، ومراجعة مدى استعداد كافة الجهات المعنية والمختصة بهذا الشأن.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود ابوزيد نائب المحافظ واللواء احمد جبريل السكرتير العام المساعد واللواء عماد نواوه، مساعد مدير الأمن ، والمقدم عبدالستار زهران، نائب المستشار العسكرى للمحافظة.

شدد المحافظ على أهمية الحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مؤكدا أن دور الأجهزة التنفيذية هو تنظيمى فقط من خلال إخراج الانتخابات بشكل متحضر وراق دون الانحياز إلى أى طرف.

قال المحافظ إن مراكز المحافظة أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس النواب، حيث تم رفع حالة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمنى والمزمع إجرائها يومى 24-25 من أكتوبر الجاري، مع مراعاة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا وذلك من خلال الحد من تزاحم الناخبين أمام اللجان وبما ييسر عليهم الإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر، مشيرًا إلى أن المحافظة استعدت بتجهيز 511 مركز انتخابى و 1099 مقر على مستوى المحافظة، لاستقبال 3 مليون و468 ألف و575 ناخب للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب.

و قرر المحافظ، الغاء كافة الاجازات والراحات بنطاق الوحدات المحلية التسع ومديرى مديريات الخدمات والإدارات التابعة لها، وذلك بهدف المتابعة المستمرة والرقابة على سير العمل بكافة المراكز الانتخابية واللجان العامة.

أكد المحافظ، على تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية والفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة مع إدارة شئون المجالس بالمحافظة لمتابعة الاحداث اولا بأول.

شدد المحافظ، على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلات تنفيذ اعمال الرش والتعقيم لمقر المراكز الانتخابية واللجان العامة، وذلك قبل موعد اجراء الانتخابات بوقت كافى مع استمرار عملية التعقيم عقب انتهاء التصويت.

كلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن التسع، بالمرور على كافة المراكز الانتخابية للتأكد من توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وإعداد دورات المياه، مع رفع كافة الاشغالات وتراكمات القمامة امام مراكز ومقرات اللجان والمقرات الانتخابية حتى يتم تسهيل عملية التصويت من قبل المواطنين، مع توفير عدد كافى من المقاعد بكافة المراكز الانتخابية وذلك لاحتواء المواطنين كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة لإمكانية الإدلاء بأصواتهم.

كما وجه المحافظ، مديرية التموين بتجهيز كميات إضافية من الخبز مع توفير كميات احتياطية من المواد البترولية لسد كافة الاحتياجات اللازمة، كما وجه مديرية الصحة بوضع خطة تتضمن تجهيز عدد من سيارات الإسعاف لمجابهه أى احداث تقع.

كما كلف المحافظ، شركتى الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، بالمرور على المراكز الانتخابية لتلافى أى ملاحظات من ضعف للمياه او انقطاع للكهرباء، موجها بتجهيز كافة الإمكانيات تحسباً لحدوث أى طوارئ خلال عملية التصويت.