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القوات العراقية تفكك عبوات ناسفة قبل استهداف القوات الأمريكية فى بابل

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 07:19 م
القوات العراقية تفكك عبوات ناسفة قبل استهداف القوات الأمريكية فى بابل القوات الأمريكية فى العراق - ارشيفية
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية الحدث، في خبر عاجل ، أن القوات العراقية تمكنت من تفكيك عبوات ناسفة كانت تستهدف القوات الأمريكية المنسحبة من بابل.

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أعلن  عن اعتقال "داعشي" أثناء محاولته التسلل من صحراء الأنبار إلى الرمادي ، وحسبما ذكر  اللواء يحيى رسول في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية: إنه ‏وفقا لمعلومات استخبارية وبعد متابعة ومراقبة دقيقة تمكن الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب⁦‪‬⁩، من إلقاء القبض على عنصر إرهابي في تنظيم "‫داعش‬" الإرهابي،⁩ أثناء محاولته التسلل من صحراء الأنبار إلى مركز مدينة الرمادي، مضيفا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

 


العراق

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