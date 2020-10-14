القبض على 3 شباب و3 فتيات أثناء ممارسة الجنس الجماعي داخل سيارة بالمنصورة

الدقهلية شريف الديب

تمكن ضباط مباحث الآداب العامة بالدقهلية، من إلقاء القبض على 6 شباب أثناء قيامهم بممارسة الجنس داخل أحد السيارات بتقسيم أبوالليل بمدينة مبارك بالمنصورة. تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ إلى العقيد أحمد رمضان رئيس مباحث الآداب، من أهالى منطقة تقسيم أبوالليل بمدينة مبارك بقيام عدد من الرجال والنساء بممارسة الجنس داخل إحدى السيارات بالمنطقة .

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث الآداب، إلى مكان البلاغ وبتقنين الاجراءات تم ضبط كلا من محمود.ر.ل.ع 24 سنة بكالوريوس نظم ومعلومات، ومقيم بشارع الجلاء، وعبدالرحمن.ج.أ.ر 22 سنة سائق ومقيم بعزبة الشال وبحوزته مطواة، و محمود.أ.ا.ع ميكانيكى ومقيم شارع سكة سندوب، و رحمة.ع.ح.ع 27 سنة لا تعمل ومقيمة بشارع المديرية القديمة، و”مى.س.م 22 سنة لا تعمل ومقيمة بعزبة الشال،و منال.س.م.م 24 سنة ولاتعمل.

وتبين أنهم يستقلون السيارة رقم( د ص أ 9431 ) ملاكى لانسر أثناء توقفها بأحد الشوارع الجانبية بالمنطقة .

وكشفت التحريات عن أن المتهم الثالث سبق اتهامه فى ٧ قضايا (سلاح أبيض وخطف ونشل ومخدرات) اخرهم القضية رقم 11250 لسنة 2017 جنح قسم ثان مخدرات،. والمتهمة الرابعة سبق اتهامها فى 4 قضايا (نشل وتحريض على فسق وزنا) أخرهم القضية رقم 13171 لسنة 2020 تحريض على فسق ، والمتهمة الخامسة سبق اتهامها فى قضيتى(تبديد وتحريض على فسق) اخرها قضية رقم 924 لسنة 2020 تحريض على فسق،والمتهمة السادسة سبق اتهامها فى قضيتى مخدرات واداب ، اخرها القضية رقم 20503 لسنة 2018 جنح مركز اجا.

حيث تم ضبط المتهم الاول وبحوزته 1065جنيه ، والرابعة اثناء توقفهم خارج السيارة، وباقى المتهمين داخل السيارة أثناء قيامهم بممارسة الجنس الجماعى، ، وبالمواجهة اعترفوا بممارسة الجنس بمقابل مادى. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14610 لسنة 2020 جنح قسم أول المنصورة ،وتم التحفظ على السيارة ،وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.