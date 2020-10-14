العثور على 600 قنبلة غير متفجرة بـ"قره باغ" منها متفجرات تركية.. فيديو

كتب محمد شعلان

عثرت الحكومة الأرمينية على مجموعة كبيرة من الصواريخ والدانات غير المتفجرة تصل إلى أكثر من 600 قنبلة غير منفجرة في ستيباناكيرت عاصمة إقليم قره باغ المتنازع عليها مع أذربيجان، وعرضت شبكة روسيا اليوم، فيديو للصواريخ التي ألقتها الطائرات التابعة للقوات الأذربيجانية ولم تنفجر مما تعد قنبلة موقوتة.

وأعلن المركز الإعلامي الموحد التابع للحكومة الأرمينية، أن خبراء المتفجرات يعملون على إبطال مفعول 673 قنبلة غير متفجرة تم العثور عليها في عاصمة إقليم قره باغ ستيباناكيرت، وأضاف المركز أن من بين الذخائر التي تم العثور عليها قنابل صاروخية وهجومية وعنقودية تركية وإسرائيلية الصنع، وفق روسيا اليوم



المتفجرات فى الشوارع



صواريخ غير متفجرة

أعلنت أذربيجان، اليوم الأربعاء، أنها قصفت موقعا لإطلاق الصواريخ في أرمينيا، وقال الجيش الأذربيجاني، في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، إنه شن ضربة "استباقية" على منظومة صواريخ باليستية في "المناطق الحدودية مع أرمينيا" ودمرها، وذلك من أجل ضمان "سلامة السكان المدنيين"، لأن "الصواريخ الأرمنية كانت تستهدف مناطق غانجا ومينغاشفير ومدنا أخرى في أذربيجان".

علي صعيد متصل، نفت وزارة الدفاع الأذربيجانية، تقارير الجانب الأرميني عن إسقاط مقاتلة "سو-25" في قره باغ.

وأعلنت المتحدثة باسم المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمنية، شوشان ستيبانيان، في وقت سابق، عن إسقاط المقاتلة الأذربيجانية "سو-25"، مشيرة إلى أن مقاتلات الجانب الأذربيجاني تعمل تحت حماية من الطائرات "إف-16" التركية على طول خط الجبهة.

واندلعت، في 27 سبتمبر الماضي، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة، في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقطاب مسلحين أجانب.