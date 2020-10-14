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الصحة السعودية تسجل 501 إصابة بفيروس كورونا وشفاء 481 ووفاة 21

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 03:36 م
الصحة السعودية تسجل 501 إصابة بفيروس كورونا وشفاء 481 ووفاة 21 فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت وزارة الصحة فى المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل 501 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 340590 حالة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومى الخاص بمستجدات فيروس كورونا فى المملكة، إنه تم تسجيل 21 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالى الوفيات جراء الفيروس إلى 5108 حالات وفاة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 481 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 326820 حالة، لافتة إلى أن هناك 8662 حالة نشطة حالياً، من بينها 830 حالة حرجة.


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