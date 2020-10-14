وأشارت إلى شفاء 1652 حالة جديدة ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 101 ألف و659 حالة.



وكانت وزارة الصحة الإماراتية، وافقت على بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك-V" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد في الإمارات، حيث جاء ذلك في بيان صدر عن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، موضحا أن تجارب اللقاح الروسي تجري بدعم من شركة Pure Health، أكبر مشغل للمختبرات في الإمارات، وستشرف عليها دائرة الصحة بأبوظبي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية.