اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 02:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات فى السعودية بنسبة 75% الأحد المقبل

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 02:00 ص
السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات فى السعودية بنسبة 75% الأحد المقبل اداء العمرة - ارشيفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنطلق المرحلة الثانية من السماح بأداء العمرة والدخول للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، بنسبة 75 %، يوم الأحد المقبل الموافق 18 أكتوبر الجارى، حيث تتشمن هذه المرحلة السماح بنسبة 75% (15 ألف معتمرفي اليوم، 40 ألف مصل في اليوم) من الطاقة الاستيعابية، التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية.

وكانت المرحلة الأولى قد بدأت في 4 أكتوبر بنسبة 30% (6 آلاف معتمر في اليوم)، وذلك بعد صدور الموافقة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.

واستأنفت السعودية في 4 أكتوبر أداء العمرة تدريجيا في المسجد الحرام بعد تعليقها منذ  مارس الماضي ضمن إجراءات احتواء فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة عن أربع مراحل للعمرة، تبدأ المرحلة الأولى بطاقة تشغيلية تصل إلى 30%، فيما تنطلق المرحلة الثانية في 18 أكتوبر الجاري بنسبة 75% من الطاقة التشغيلية، وفي الأول من نوفمبر ستستأنف العمرة والزيارة من داخل وخارج السعودية تدريجيا بطاقة تشغيلية تصل إلى 100%، وتنطلق المرحلة الرابعة بمجرد الإعلان عن انتهاء أزمة كورونا أو زوال الخطر.


السعودية

اداء العمرة

العمرة

المرحلة الثانية

كورونا فى السعودية

كورونا السعودية

السماح بالعمرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة