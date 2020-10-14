اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 أكتوبر 2020 12:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الجارديان: 14 مليون أمريكى صوتوا مبكرا حتى الآن فى الانتخابات الرئاسية

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 11:35 م
الجارديان: 14 مليون أمريكى صوتوا مبكرا حتى الآن فى الانتخابات الرئاسية ترامب وبايدن
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن أعداد قياسية من الناخبين الأمريكيين بدأوا التصويت بالفعل فى الانتخابات الرئاسية للاختيار بين الجمهورى دونالد ترامب والديمقراطى جو بايدن، وبل ولم يمانعوا الانتظار لساعات طويلة للتصويت مبكرًا.

وصوت 14 مليون أمريكى بالفعل فى الانتخابات العامة، وفقًا لتحليل معلومات التصويت من مشروع الانتخابات الأمريكية، وفى  الولايات المتأرجحة الرئيسية مثل فلوريدا أدلى أكثر من مليونى ناخب بأصواتهم بالفعل.

قال ستيف شال، وهو محلل استراتيجى ديمقراطى فى فلوريدا، لبوليتيكو: "الأرقام مذهلة بالنسبة لنا ومعدلات الإقبال والاستطلاعات تبدو جيدة"، "ولكن هناك الكثير لا نعرفه."

في جورجيا، انتظر السكان لمدة ثمانى ساعات لممارسة حقهم الديمقراطي. لجأ الكثيرون إلى وسائل التواصل الاجتماعى لمشاركة خبراتهم فى التصويت المبكر، مشيرين إلى صفوف الناخبين الممتدة عبر العديد من مبانى المدينة أو مواقف السيارات المدرسية.

 

ونقلت الصحيفة عن المحلل السياسى رولاند مارتن شعوره بالرغبة فى البكاء عندما اصطف عشرات الناخبين خارج مركز اقتراع يقع في كنيسة في تكساس، و كتب على أنستجرام: "أنا رجل بالغ ، لكن ليس لدي مشكلة في إظهار هذا النوع من المشاعر لأنني أعرف ما هو على المحك بالنسبة لشعبنا". "أنا أعرف ما عانى منه السود في هذا البلد. التصويت ليس هو كل شيء ، لكننى متأكد أنه جزء من الحل ".

 

وأوضحت الصحيفة أن طوابير الانتظار الطويلة ليست هي العوائق الوحيدة التي واجهها الناخبون، حيث أدت الأخطاء الفنية إلى تأخير العملية. واجه الناخبون أيضًا عوائق في الوصول إلى بطاقات الاقتراع، بما في ذلك مشاكل الكمبيوتر في بعض الدوائر وكذلك التحديات القانونية في أماكن في جميع أنحاء جنوب الولايات المتحدة.

 

في جورجيا، التى واجهت إدارتها الجمهورية اتهامات بقمع الناخبين، أبلغ السكان عن مشاكل فنية أدت في البداية إلى إبطاء التصويت، بما فى ذلك فى أحد مراكز الاقتراع في أتلانتا، وقام الديمقراطيون بتشجيع الناخبين على التصويت فى الولاية الحمراء تقليديا في الأسابيع الأخيرة، وأصروا على أن جورجيا قادرة على المنافسة. تم الإدلاء بما يقرب من 750،000 صوت حتى الآن.

ووجه الحزبان مؤيديهما نحو البريد الإلكتروني والتصويت المبكر بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من الولايات في جميع أنحاء البلاد ، وسط جائحة ليس تحت السيطرة. ويوجد ارتفاع حالات بشكل مقلق في ولايات حاسمة بما فى ذلك ويسكونسن وميتشيجان وبنسلفانيا، من قبل، حذر خبراء الصحة من أن الحشود الكبيرة فى يوم الانتخابات قد تؤدي إلى تفاقم المخاطر الصحية.

 

 


الانتخابات الامريكية 2020

ترامب

بايدن

التصويت المبكر فى الانتخابات الامريكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إيران فى صندوق الانتخابات الأمريكى.. تقارير: ترامب يراهن على إخضاع إيران بالعقوبات لمغازلة الناخبين والفوز بولاية ثانية.. واستهداف مصالح واشنطن فى العراق وتعميق التحالف بروسيا والصين أبرز أوراق الرد الإيراني

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 02:05 م

هوليود تتصدى للتضليل الإعلامى قبل الانتخابات الأمريكية.. ناعومى كامبل وليوناردو دى كابريو يحذران من تقويض الاقتراع بسبب المعلومات المضللة.. وتقارير تحذر من الدور السلبى للسوشيال ميديا فى انتخابات أفريقيا

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 12:49 م

نجوم هوليوود ومشاهير واشنطن يحذرون من تضليل السوشيال ميديا في الانتخابات الأمريكية

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 11:59 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الرى" تعلن توفير قروض للمزارعين الراغبين فى التحول للرى الحديث بفائدة 5%

"الرى" تعلن توفير قروض للمزارعين الراغبين فى التحول للرى الحديث بفائدة 5%

النقل العام تطبق قرار إعفاء كبار السن من تذكرة الركوب ببطاقة الرقم القومى

النقل العام تطبق قرار إعفاء كبار السن من تذكرة الركوب ببطاقة الرقم القومى

تعقيم وبطاقة صحية لكل طالب..اعرف كيف استعدت القاهرة لبدء الدراسة × 17معلومة

تعقيم وبطاقة صحية لكل طالب..اعرف كيف استعدت القاهرة لبدء الدراسة × 17معلومة

محافظ الإسكندرية: هبوط شارع 45 بالعصافرة عمقه 5 متر ولا توجد خسائر

محافظ الإسكندرية: هبوط شارع 45 بالعصافرة عمقه 5 متر ولا توجد خسائر

حملة ترامب: أوباما قطع المساعدات العسكرية عن مصر بعد فوز السيسى لخدمة الإخوان

حملة ترامب: أوباما قطع المساعدات العسكرية عن مصر بعد فوز السيسى لخدمة الإخوان

دعوات مقاطعة "المنتجات التركية " تتصدر تويتر فى السعودية

دعوات مقاطعة "المنتجات التركية " تتصدر تويتر فى السعودية

السيسى يؤكد لرئيس جنوب أفريقيا رفض أى إجراء يمس بحقوق مصر فى مياه النيل

السيسى يؤكد لرئيس جنوب أفريقيا رفض أى إجراء يمس بحقوق مصر فى مياه النيل

عزت العلايلى يسترجع ذكرياته مع محمود ياسين: إنسان عظيم

عزت العلايلى يسترجع ذكرياته مع محمود ياسين: إنسان عظيم

رئيسة وزراء فنلندا تتعرض للانتقادات بسبب صورة غلاف لمجلة أزياء .. اعرف القصة

رئيسة وزراء فنلندا تتعرض للانتقادات بسبب صورة غلاف لمجلة أزياء .. اعرف القصة

ماكرون يعلن حظر التجول بالعاصمة الفرنسية من 9 مساء حتى 6 صباحا لمواجهة كورونا

ماكرون يعلن حظر التجول بالعاصمة الفرنسية من 9 مساء حتى 6 صباحا لمواجهة كورونا

3 وزارات تشارك فى موكب نقل المومياوات الملكية للمتحف القومى للحضارة

3 وزارات تشارك فى موكب نقل المومياوات الملكية للمتحف القومى للحضارة

قرينة الرئيس السيسى تزور معرض تراثنا وتؤكد: تحية شكر وتقدير للأيدى المصرية المبدعة

قرينة الرئيس السيسى تزور معرض تراثنا وتؤكد: تحية شكر وتقدير للأيدى المصرية المبدعة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة