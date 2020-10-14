الجارديان: 14 مليون أمريكى صوتوا مبكرا حتى الآن فى الانتخابات الرئاسية

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن أعداد قياسية من الناخبين الأمريكيين بدأوا التصويت بالفعل فى الانتخابات الرئاسية للاختيار بين الجمهورى دونالد ترامب والديمقراطى جو بايدن، وبل ولم يمانعوا الانتظار لساعات طويلة للتصويت مبكرًا.

وصوت 14 مليون أمريكى بالفعل فى الانتخابات العامة، وفقًا لتحليل معلومات التصويت من مشروع الانتخابات الأمريكية، وفى الولايات المتأرجحة الرئيسية مثل فلوريدا أدلى أكثر من مليونى ناخب بأصواتهم بالفعل.

قال ستيف شال، وهو محلل استراتيجى ديمقراطى فى فلوريدا، لبوليتيكو: "الأرقام مذهلة بالنسبة لنا ومعدلات الإقبال والاستطلاعات تبدو جيدة"، "ولكن هناك الكثير لا نعرفه."

في جورجيا، انتظر السكان لمدة ثمانى ساعات لممارسة حقهم الديمقراطي. لجأ الكثيرون إلى وسائل التواصل الاجتماعى لمشاركة خبراتهم فى التصويت المبكر، مشيرين إلى صفوف الناخبين الممتدة عبر العديد من مبانى المدينة أو مواقف السيارات المدرسية.

ونقلت الصحيفة عن المحلل السياسى رولاند مارتن شعوره بالرغبة فى البكاء عندما اصطف عشرات الناخبين خارج مركز اقتراع يقع في كنيسة في تكساس، و كتب على أنستجرام: "أنا رجل بالغ ، لكن ليس لدي مشكلة في إظهار هذا النوع من المشاعر لأنني أعرف ما هو على المحك بالنسبة لشعبنا". "أنا أعرف ما عانى منه السود في هذا البلد. التصويت ليس هو كل شيء ، لكننى متأكد أنه جزء من الحل ".

وأوضحت الصحيفة أن طوابير الانتظار الطويلة ليست هي العوائق الوحيدة التي واجهها الناخبون، حيث أدت الأخطاء الفنية إلى تأخير العملية. واجه الناخبون أيضًا عوائق في الوصول إلى بطاقات الاقتراع، بما في ذلك مشاكل الكمبيوتر في بعض الدوائر وكذلك التحديات القانونية في أماكن في جميع أنحاء جنوب الولايات المتحدة.

في جورجيا، التى واجهت إدارتها الجمهورية اتهامات بقمع الناخبين، أبلغ السكان عن مشاكل فنية أدت في البداية إلى إبطاء التصويت، بما فى ذلك فى أحد مراكز الاقتراع في أتلانتا، وقام الديمقراطيون بتشجيع الناخبين على التصويت فى الولاية الحمراء تقليديا في الأسابيع الأخيرة، وأصروا على أن جورجيا قادرة على المنافسة. تم الإدلاء بما يقرب من 750،000 صوت حتى الآن.

ووجه الحزبان مؤيديهما نحو البريد الإلكتروني والتصويت المبكر بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من الولايات في جميع أنحاء البلاد ، وسط جائحة ليس تحت السيطرة. ويوجد ارتفاع حالات بشكل مقلق في ولايات حاسمة بما فى ذلك ويسكونسن وميتشيجان وبنسلفانيا، من قبل، حذر خبراء الصحة من أن الحشود الكبيرة فى يوم الانتخابات قد تؤدي إلى تفاقم المخاطر الصحية.