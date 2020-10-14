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التعليم المدمج بسوهاج يعقد اختبارات القبول للمتقدمين لبرنامج دار العلوم

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 12:42 م
التعليم المدمج بسوهاج يعقد اختبارات القبول للمتقدمين لبرنامج دار العلوم رئيس جامعة سوهاج يتابع اختبارات القبول ببرنامج دار العلوم العربية والإسلامية
سوهاج - محمود مقبول

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تفقد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، سير أعمال اختبارات القبول التى أجراها مركز التعليم المدمج للطلاب المتقدمين للالتحاق ببرنامج دار العلوم العربية والإسلامية وتحقيق التراث، والذى يأتى بالشراكة مع جامعة المنيا، حيث رافقه الدكتور كمال محمد سيد خليل مدير المركز، والدكتور فتوح خليل القائم بعمل عميد كلية الآداب، والدكتور عدلى محمد عبد الرؤوف منسق البرنامج . 

وقال الدكتور كمال محمد سيد خليل، أن 180 طالب وطالبة تقدموا للتسجيل بالبرنامج، والذى يقبل الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات، وذلك بشرط مرور عاميين، كما يشترط ايضًا اجتياز المتقدمين لامتحان القبول، موضحًا أن الاختبارات أجريت بمقر المركز الرئيسى بالجامعة القديمة، حيث شملت اختبارات فى اللغة العربية، الإنجليزية والحاسب الآلي.

يذكر أن الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، تابع سير أعمال اختبارات القبول التى أجراها مركز التعليم المدمج للطلاب المتقدمين للالتحاق ببرنامج بكالوريوس التجارة فى علوم الأعمال، والذى يأتى بالشراكة مع جامعة القاهرة، يرافقه الدكتور كمال سيد خليل مدير المركز، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة .

وأوضح الدكتور أحمد عزيز، أن 400 طالب وطالبة تقدموا للتسجيل بالبرنامج، والذى يقبل الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات، وذلك بشرط مرور خمس سنوات، مشيرًا إلى أن اختبارات القبول تمت تحت إشراف ومتابعة مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة .

وقال الدكتور كمال سيد خليل، أنه يشترط القبول بالبرنامج اجتياز المتقدمين لامتحان القبول، موضحًا أن الاختبارات أجريت اليوم بمقر المركز بالحرم الجامعى القديم، حيث شملت اختبارات فى اللغة العربية، الإنجليزية والحاسب الآلى، لافتًا إلى أنه سيتم إعلان النتائج النهائية للمقبولين على الموقع الخاص بالمركز .

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