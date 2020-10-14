اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 06:46 م
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التعليم الكويتية تعلن رفع نتائج الدور الثانى والمنازل على موقع الوزارة

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 06:28 م
التعليم الكويتية تعلن رفع نتائج الدور الثانى والمنازل على موقع الوزارة وزارة التربية والتعليم الكويتية
وكالات

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أعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية ممثلة في إدارة نظم المعلومات عن الانتهاء من اعتماد نتائج الدور الثانى، وطلبة المنازل ورفعها على الموقع الرسمي للوزارة، حسبما ذكرت صحيفة القبس.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 4 حالات وفاة، و532 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى عدد حالات الوفيات إلى 676 حالة، وعدد المصابين إلى 113 ألفا و269 حالة.

وقال الناطق الرسمى باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التى قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.


الكويت

التربية الكويتية

التعليم الكويتية

نتائج الدور الثانى

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