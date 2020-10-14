اليوم السابع
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الاحتفال بتخرج دفعة 2019-2020 بكلية الطب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. صور

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 03:29 م
الاحتفال بتخرج دفعة 2019-2020 بكلية الطب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. صور الاحتفال بتخرج دفعة 2019-2020 بكلية الطب

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الجامعة تقدم للمجتمع "الطبيب المتميز" فى مرحلة ما بعد التخرج

شهدت كلية الطب البشرى بجامعة مصر للعلوم والدتكنولوجيا الاحتفال بتخريج طلاب الدفعة رقم 19 للعام الدراسى 2019-2020، وهى الدفعة التى تحمل اسم "دفعة الشهيد محمد أشرف الجمل" وقد أقيم الاحتفال برعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة وإشراف الدكتور محمد العزازى رئيس الجامعة والدكتورة فوزية أبو الفتوح عميدة كلية الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور نهاد المحبوب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

 

وحضر حفل التخرج مجموعة من الرموز الوطنية والسياسية، من بينهم رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور عصام شرف، ووزير الصحة الأسبق الدكتور عادل العدوى، وعميد كلية الطب جامعة بورسعيد الدكتور خالد صبرى، ونائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون البيئة وخدمة المجتمع الدكتورة مها زكريا.

 

وخلال الحفل عبر الدكتور محمد حسن العزازى، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عن بالغ سعادته لتخرج دفعة جديدة من كلية الطب البشرى، خاصة فى ظل تصدر كلية الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، قائمة كليات الطب المتميزة على مستوى الجامعات الخاصة المصرية، كما يتمتع خريج الكلية بالسمعة الممتازة بما يتلقاه من العلم داخل هذا الصرح العلمى العظيم.

 

وأضاف أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حققت مؤخرا. إنجاز دولى مهم حيث حصلت على 4 نجوم فى التميز الدولى، بعدما أعلنت هيئة التصنيف العالمى للجامعات (QS Stars)، عن منح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا MUST، أربعة نجوم لتميزها الدولى، ليضاف هذا الانجاز الكبير إلى قائمة انجازاتها السابقة على المستويين المحلى والدولى، إذ تعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا هى الجامعة المصرية الخاصة الوحيدة التى استطاعت الحصول على هذا التصنيف من المحاولة الأولى لدخوله.

كما هنأت الدكتورة فوزية أبو الفتوح عميدة كلية الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الطلاب على تخرجهم متمنية لهم دوام التوفيق، ومعربة عن سعادتها بتخرج الطلاب، مقدمة الشكر لأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد حتى يصل أبناءهم إلى يوم التخرج لما لذلك من رفعه شأن التعليم الجامعى وإظهار قيمته فى المجتمع ورفع معنويات الطالب الجامعى من أجل مستقبل أفضل.

 

وأضافت أن تشجيع الدارسين على العلم والتعلم وإظهار روح التنافس بين الطلاب الجامعيين داخل الكلية من أهم أولويات كلية الطب البشرى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حيث يتم تشجيعهم على بذل المزيد من التنافسية وضرورة إيجاد فرص عمل للخريجين وفتح آفاق جديدة لديهم لما يعود بالنفع عليهم وعلى وطنهم.

 

وقالت عميدة الكلية، أن رئيس مجلس إمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا خالد الطوخى، يولى اهتمامًا خاصًا بتوفير كافة الامكانات التى من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية التى تقدمها كلية الطب البشرى لطلابها الذين تشملهم برعاية خاصة ليصبح الطالب بعد انتهاء سنوات الدراسة يحمل لقب "الطبيب المتميز" حيث تحرص الكلية على إعداد طبيب ملتزم بالأخلاقيات المهنية ذى كفاءة عالية فى تقديم الرعاية الصحية المتكاملة متوافقا مع المعايير الأكاديمية الإقليمية والعالمية.

الاحتفال بتخرج دفعة 2019-2020 بكلية الطب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (1)
 

 

الاحتفال بتخرج دفعة 2019-2020 بكلية الطب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (2)
 

 

الاحتفال بتخرج دفعة 2019-2020 بكلية الطب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (3)
 

 

الاحتفال بتخرج دفعة 2019-2020 بكلية الطب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (4)
 

 

الاحتفال بتخرج دفعة 2019-2020 بكلية الطب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (5)

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

كلية الطب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

خالد الطوخي

تخرج كلية طب جامعة مصر

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