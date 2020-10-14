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الإفتاء: التحرش جريمة ومرتكبها يستحق العقوبة المشددة دنيا وآخرة

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 09:23 م
الإفتاء: التحرش جريمة ومرتكبها يستحق العقوبة المشددة دنيا وآخرة دار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن

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قالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن التحرش جريمة نكراء والمتحرشون بالقول أو الفعل مجرمون مستحقون للعقوبة المشددة فى الدنيا والآخرة.

وكانت دار الإفتاء المصرية ، أكدت فى فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة- التحرش الجنسى حرامٌ شرعًا، وكبيرةٌ من كبائر الذنوب، وجريمةٌ يعاقب عليها القانون، ولا يصدر إلا عن ذوى الأهواء الدنيئة، والنفوس المريضة التى تُسوِّلُ لهم التلطُّخَ والتدنُّسَ بأوحال الشهوات بطريقةٍ بهيميةٍ، وبلا ضابط عقلى أو إنسانيٍّ، وأضافت الدار، أن الشرع الشريف قد عظَّم من انتهاك الحرمات والأعراض، وقبَّح ذلك ونفَّر منه، وتوعد فاعلى ذلك بالعقاب الشديد فى الدنيا والآخرة، فالنبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إِنَّ اللهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ".

وأشارت الدار ، إلى أن الشرع كذلك أوجب على أولى الأمر أن يتصدوا لمظاهر هذه الانتهاكات المُشينة بكل حزم وحسم، وأن يأخذوا بقوة على يد كل من تُسَوِّل له نفسُه ارتكاب مثل هذه الأفعال المحرمة.

 


دار الإفتاء

التحرش

التحرش الجنسى

فتاوى دار الافتاء

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