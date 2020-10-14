الأزهر يحدد 5 شروط لغلق المعاهد وتعليق الدراسة حال ظهور كورونا..تعرف عليها

كتب لؤى على

أصدر قطاع المعاهد الأزهرية تعليمات للمناطق فى إطار الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد، بما يسهم فى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك على النحو التالى :

غلق الفصل

يغلق الفصل في حال حدوث أكثر من حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في نفس الفصل خلال أسبوعين، ويكون الغلق لمدة 28 يوما، تبدأ من تاريخ بداية تنفيذ قرار الغلق، ويكون قرار الغلق بالتنسيق بين مديرية الصحة والمنطقة الأزهرية .

غلق المعهد

يغلق المعهد عند غلق اكثر من فصل به خلال أسبوعين ، وذلك لمدة 28 يوما، ويكون قرار الغلق بالتنسيق بين مديرية الصحة والمنطقة الأزهرية.

غلق مجمع معاهد

يتم بعد غلق معهد بالمجمع ثم حدوث غلق فصل بأي من المعاهد الأخرى في ذات المجمع خلال اسبوعين من غلق المعهد الأول، يغلق مجمع المعاهد كاملا لمدة 28 يوما، ويكون قرار الغلق بالتنسيق بين مديرية الصحة والمنطقة الأزهرية.

غلق معاهد قرية أو مدينة

في حالة إغلاق مدارس التربية والتعليم بالقرية أو المدينة يتم غلق المعاهد الأزهرية الكائنة بنفس القرية او المدينة، ويكون قرار الغلق بالتنسيق بين مديرية الصحة والمنطقة الأزهرية

غلق معاهد محافظة

يكون غلق معاهد المحافظة تبعا لتوصيات لجنة إدارة الأزمة بالمحافظة والتي يمثل الأزهر فيها رئيس الإدارة المركزية، وتطور الوضع الوبائي .