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الأحدث فى العالم.. الإطفاء الكويتية تدشن مضخات هيدروليكية لسحب مياه السيول

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 06:36 م
الأحدث فى العالم.. الإطفاء الكويتية تدشن مضخات هيدروليكية لسحب مياه السيول مضخات
كتب محمد جمال

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دشنت قوة الإطفاء العام بالكويت، صباح اليوم الأربعاء، في الجزيرة الجنوبية بجسر الشيخ جابر الأحمد، عدداً من مضخات سحب المياه العائمة الهيدروليكية الأحدث في العالم، التي دخلت الخدمة مؤخراً، وذلك لتعزيز قدرات مراكز الإطفاء بالبلاد، للاستعداد والجهوزية لموسم الأمطار، حسبنا ذكرت صحيفة القبس.

وتم التدشين بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ورئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد، وبحضور قيادات الجهات المساندة لقوة الإطفاء العام في حوادث الأمطار والسيول من الجيش الكويتي، ووزارة الداخلية والحرس الوطني، ووزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق وبلدية الكويت وشركة نفط الكويت.

وعلى هامش التدشين وبحضور وسائل الإعلام المختلفة، أقيم عرضاً حياً للمضخات الجديدة ذات القدرات فائقة السرعة في سحب المياه والسيول وضخها، بقوة تصل إلى ٦٦ ألف جالون بالدقيقة الواحدة، وهي أميركية الصنع قدرتها على سحب المياه بواسطة ١٢٠ خرطوما مقاس ٨ إنشات، وتصل لمسافة ٧،٧٠٠ كم متر، إضافة إلى أكثر من ١٦٠ مضخة محمولة وكهربائية موزعة على عموم مراكز الإطفاء، وهناك ٤٠ مضخة مقطورة يصل ضخها إلى ٨ آلاف جالون بالدقيقة. وزُودت بعض مراكز الإطفاء بآليات إنقاذ متخصصة في السيول والأمطار، إضافة إلى زوارق محمولة تستخدم في جميع الأماكن المتوقع فيها ارتفاع منسوب المياه.


مضخات

الكويت

سيول

أمطار

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