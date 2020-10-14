وأشار دي مايو- حسبما أوردت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية- إلى أنه تم بالفعل إحراز تقدم في مجال إعادة فتح عملية الإنتاج في بعض المواقع خلال الأسابيع الأخيرة، وأوضح أنه يتعين ضمان الدعم الدولي لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) من أجل تنظيم الاجتماع المقبل لمنتدى الحوار السياسي الليبي وحماية الحوار الداخلي الليبي من أي تدخل خارجي سلبي.

وأشار وزير الخارجية إلى أن إيطاليا تؤيد استئناف المفاوضات المباشرة داخل اللجنة العسكرية المشتركة حتى يتم التوصل إلى اتفاق حقيقي لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار وإنشاء منطقة منزوعة السلاح في سرت والجفرة.