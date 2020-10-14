إيبارشية سيدنى تحتفل بعيد تجليس الأنبا دانييل الـ18 على كرسى الإيبارشية.. صور

احتفلت إيبارشية سيدنى بالعيد الـ 18 على تجليس الأنبا دانييل على كرسى الإيبارشية وتوابعها، والذى يوافق 12 أكتوبر 2002 بكاتدرائية العذراء القديسة مريم والشهيد مارمينا بكسلي.

وتم تنظيم الاحتفال بإشراف الأنبا ادرس مطران بورسعيد والنائب البابوى لإيبارشية سيدنى، وقد بدأ الاحتفال بصلاة القداس الإلهى وبعدها انتقل الآباء إلى قاعة الكنيسة، حيث ألقى القمص ماثيو عطية وكيل المطرانية، كلمة الانبا تادرس والتى أشاد فيها بمجهودات وخدمة الأنبا دانييل فى رعاية الإيبارشية.

وألقى الأنبا دانييل أسقف الإيبارشية، كلمة عن علاقة الأب الأسقف بالآباء الكهنة والتحديات التى تقابل الخدمة فى بلاد المهجر، وقام بعدها الآباء بتقديم هدية للأنبا دانييل، الذى احتفل أيضا مع الكهنة بالعيد الـ 18 لسيامة الأب القمص سوريال حنا والذى سيم كاهنا فى قداس تجليس الأنبا دانييل.