اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 03:09 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

إيبارشية سيدنى تحتفل بعيد تجليس الأنبا دانييل الـ18 على كرسى الإيبارشية.. صور

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 01:46 م
إيبارشية سيدنى تحتفل بعيد تجليس الأنبا دانييل الـ18 على كرسى الإيبارشية.. صور جانب من الاحتفال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

احتفلت إيبارشية سيدنى بالعيد الـ 18 على تجليس الأنبا دانييل على كرسى الإيبارشية وتوابعها، والذى يوافق 12 أكتوبر 2002 بكاتدرائية العذراء القديسة مريم والشهيد مارمينا بكسلي.

وتم تنظيم الاحتفال بإشراف الأنبا ادرس مطران بورسعيد والنائب البابوى لإيبارشية سيدنى، وقد بدأ الاحتفال بصلاة القداس الإلهى وبعدها انتقل الآباء إلى قاعة الكنيسة، حيث ألقى القمص ماثيو عطية وكيل المطرانية، كلمة الانبا تادرس والتى أشاد فيها بمجهودات وخدمة الأنبا دانييل فى رعاية الإيبارشية.

وألقى الأنبا دانييل أسقف الإيبارشية، كلمة عن علاقة الأب الأسقف بالآباء الكهنة والتحديات التى تقابل الخدمة فى بلاد المهجر، وقام بعدها الآباء بتقديم هدية للأنبا دانييل، الذى احتفل أيضا مع الكهنة بالعيد الـ 18 لسيامة الأب القمص سوريال حنا والذى سيم كاهنا فى قداس تجليس الأنبا دانييل.

 
   الاحتفال بعيد تجليس الأنبا دانييل (2)
الاحتفال بعيد تجليس الأنبا دانييل 

 

الاحتفال بعيد تجليس الأنبا دانييل (3)
الاحتفال بعيد تجليس الأنبا دانييل 

 

 

الاحتفال بعيد تجليس الأنبا دانييل (4)
الاحتفال بعيد تجليس الأنبا دانييل 

 

 

الاحتفال بعيد تجليس الأنبا دانييل (5)
الاحتفال بعيد تجليس الأنبا دانييل 

 

 

الاحتفال بعيد تجليس الأنبا دانييل (6)
الاحتفال بعيد تجليس الأنبا دانييل 

 

 

الاحتفال بعيد تجليس الأنبا دانييل (7)
الاحتفال بعيد تجليس الأنبا دانييل 

 

 

الاحتفال بعيد تجليس الأنبا دانييل (1)
الاحتفال بعيد تجليس الأنبا دانييل

 

 

 

 


الانبا دانييل

اسقف سيدنى

ايبارشيه سيدنى

الانبا تادرس

النائب البابوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أسقف سيدنى يترأس صلوات ليلة عيد السيدة العذراء بكاتدرائيتها فى أستراليا

الجمعة، 21 أغسطس 2020 02:47 م

بعد عام من إيقافه نتيجة لشكاوى مالية وإدارية.. البابا تواضروس يقرر إعادة أسقف سيدنى إلى استراليا بصلاحيات منقوصة مع استمرار إشراف مطران بورسعيد عليه.. الأنبا تادرس يكشف سر تعهدات الأسقف للبابا

الخميس، 16 يوليه 2020 04:00 ص

صورة.. أسقف سيدنى يدلى بصوته فى استفتاء التعديلات الدستورية

السبت، 20 أبريل 2019 10:26 ص

الأنبا دانيال أسقف سيدنى: مصر قوية بشعبها ونسيجها الوطنى لن يتأثر بالإرهاب

الإثنين، 29 مايو 2017 12:19 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
النقل: غدا أول أيام تطبيق نظام التذاكر المخفضة لكبار السن

النقل: غدا أول أيام تطبيق نظام التذاكر المخفضة لكبار السن

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 14-10-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 14-10-2020

تعرف على أبرز عقوبات واشنطن على إيران قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية

تعرف على أبرز عقوبات واشنطن على إيران قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية

إطلاق أول مسح بمصر للكشف عن سرطان الرحم بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية غدا

إطلاق أول مسح بمصر للكشف عن سرطان الرحم بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية غدا

تفاصيل سقوط مدرس من الدور الثالث لعلمه بوجود حملة على سنتر الدروس الخصوصية

تفاصيل سقوط مدرس من الدور الثالث لعلمه بوجود حملة على سنتر الدروس الخصوصية

تويتر يفضح كاني ويست ويكذب تغريدة تقدمه بمؤشرات انتخابات الرئاسة الأمريكية

تويتر يفضح كاني ويست ويكذب تغريدة تقدمه بمؤشرات انتخابات الرئاسة الأمريكية

لعب العيال يتسبب فى مقتل مواطن بالهرم.. اعرف التفاصيل بساعة شيطان

لعب العيال يتسبب فى مقتل مواطن بالهرم.. اعرف التفاصيل بساعة شيطان

الأرصاد تتوقع طقس معتدل شمالا ورياح نشطة مثيرة للرمال جنوب البلاد غدا

الأرصاد تتوقع طقس معتدل شمالا ورياح نشطة مثيرة للرمال جنوب البلاد غدا

الأمن العام يضبط 42 قطعة و97 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الأمن العام يضبط 42 قطعة و97 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الكول سنتر فى المؤسسات الخيرية.. اجمع تبرعات لتحصل على مرتبك

الكول سنتر فى المؤسسات الخيرية.. اجمع تبرعات لتحصل على مرتبك

السكة الحديد تعلن أنواع وشروط والأوراق المطلوبة للاشتراكات قبل بداية الدراسة

السكة الحديد تعلن أنواع وشروط والأوراق المطلوبة للاشتراكات قبل بداية الدراسة

طقس اليوم شديد الحرارة على الصعيد وشبورة مائية كثيفة شمال البلاد

طقس اليوم شديد الحرارة على الصعيد وشبورة مائية كثيفة شمال البلاد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة