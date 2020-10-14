باريس (أ ش أ)

أعلن منظمو معرض باريس الدولى للزراعة إلغاء نسخته الـ 58 والذي كان من المقرر إقامته في الفترة من 27 فبراير حتى 7 مارس عام 2021 ، ويعد حدثا بارزا يحضره العديد من المسئولين والسياسيين الفرنسيين، وقال "جان لوك بولين" مدير المركز الوطني للمسابقات والمعارض الزراعية - حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء، أنه قبل أكثر من أربعة أشهر من إقامة المعرض تم الإعلان عن الإلغاء بسبب الأوضاع الحالية لاستمرار تفشي فيروس كورونا في البلاد ، وأضاف "يقع على عاتقنا إعلان قرارنا بتأجيل المعرض الزراعي حتى العام التالي ، مع الحفاظ على إقامة الأنشطة التي يحتاجها المزارعون .