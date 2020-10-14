يذكر أن هذا المعرض يعد الحدث الزراعي الفرنسي الأبرز والأضخم في فرنسا ، ويعتبر فرصة مهمة لتعريف الجمهور بالمنتجات الزراعية ولقاء المنتجين مباشرة، كما يتميز بحضور تقليدي لرئيس الجمهورية ، ويتوافد عليه أعداد كبيرة من سكان باريس لتذوق الأجبان واللحوم والخضراوات والمشروبات والاستمتاع بأجواء ترفيهية ممتعة.