"إكسترا نيوز" تبرز مشاركة نجوم الفن فى تحدى اليوم السابع لإبراز إنجازات الرئيس

كتب أحمد عبد الرحمن

أبرزت الإعلامية لما جبريل، خلال تقديمها برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، مشاركة نجوم الفن في تحدى اليوم السابع لإبراز إنجازات الرئيس السيسى .

وشارك عدد كبير من نجوم الفن في تحدى إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أطلقه "اليوم السابع" للحديث عن الإنجازات التي قدمها السيسى في نهضة مصر ، وعبر الفنانون المشاركون عن سعادتهم بإنجازات الرئيس السيسى التى قدمها خلال 6 سنوات منذ توليه حكم مصر في كل المجالات الفنية والاجتماعية والصحية والسياسية وغيرها.

وكان من ضمن الفنانين الذين شاركوا في تحدى إنجازات السيسى محمد هنيدى وأحمد سعد ولقاء الخميسى وصبرى فواز ووفاء عامر وعبير صبرى.

واستطاع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن يحقق طفرة في مجالات البنية التحتية والمجالات الخدمية فى مصر منذ أن تولى زمام مسئولية رئاسة الجمهورية، بعد أن كانت تعاني من الإهمال والتردي لعقود طويلة، واستطاع الرئيس السيسى في فترة بسيطة من رئاسته أن يخترق المجالات الشائكة ويحقق طفرة في كل المجالات ولاسيما التي تمس المواطنين من تطوير الطرق والخدمات الصحية والنقل ومشروعات الإسكان.

وباقتحام ملف التضامن الاجتماعي، أنشأ الرئيس السيسى برنامج تكافل وكرامة والذى استفاد منه 3 ملايين و600 ألف أسرة بمرتبات شهرية تضمن لهم حياة أفضل، بالإضافة إلى منظومة الخبز المدعم الجديدة بالمحافظات، والتي خصصت 150 رغيفا شهريا لكل مواطن بسعر 5 قروش، ومنظومة السلع التموينية الجديدة التي وفرت 40 سلعة تموينية لكل المستحقين.

ورفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه لـ2000 جنيه ورفع الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها ورفع الحد الأدنى للمعاشات لـ900 جنيه، وأطلق حركة ترقيات للعاملين في الدولة بتكلفة مليار ونصف المليار جنيه، وعلافة إضافية 15% لحماية المواطن من أثار التضخم، وأطلق برنامج أطفال بلا مأوى الذى أنقذ 23 ألف طفل من الشوارع، وأطلق برنامج مودة لدعم كل الشباب المقبلين على الزواج والذى ساعد 800 ألف أسرة كل سنة.

وفي ملف الصحة، تم القضاء على قوائم الانتظار بـ360 ألف عملية جراحية بتكلفة 3 مليارات جنيه، كما أطلق منظومة التأمين الصحى بتكلفة 6 مليارات جنيه وبدأها في بور سعيد بـ10 مليارات جنيه لضمان أعلى خدمة صحية للمواطنين، بالإضافة إلى مبادرة 100 مليون صحة التي فحصت 50 مليون مواطن على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى إسهاماته في عدد من المجالات الأخرى.