إعلام القاهرة تنظم حلقة نقاشية عن الدراما ونصر أكتوبر.. اليوم

كتب محمد صبحى

تنظم كلية الإعلام بجامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، حلقة نقاشية عن الدراما ونصر أكتوبر رؤية إعلامية الملحمة البناء والتعمير، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام، وإشراف الدكتورة حنان جنيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع.





ويشارك فى حضور الحلقة النقاشية اللواء أركان حرب محى نوح بطل الفرقة 39 صاعقة واحد ابطال حرب أكتوبر المجيدة ، وإبراهيم حجازى المراسل العسكرى بحرب أكتوبر والكاتبةوالناقدة الفنية ماجدة خير الله ، والدكتورة مروة ياسين وكيل كلية الإعلام بجامعة بنى سويف سابقا، ولفيف من أساتذة الإعلام بالكلية .



وكانت تزينت قبة جامعة القاهرة بأعلام مصر احتفالًا بالذكرى الـ 47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، كما نظمت الجامعة ، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، عرضًا لأوركسترا وكورال الجامعة؛ أمام الباب الجمهوري بالحرم الجامعي.



وقدم فريق أوركسترا وكورال جامعة القاهرة، بقيادة الموسيقار مازن دراز، مجموعة من الأغاني الوطنية، من بينها أغنية "وطني حبيبي"، و "ياحبيبتي يامصر"، و "عاش اللي قال"، و "باسم الله .. الله أكبر"، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات وعددًا من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.



وأشاد الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، بأداء فريق الأوركسترا، في إحياء ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة التي تعد فخر لكل مصري وملحمة عربية، استطاع خلالها جيش مصر أن يسترد كرامته وأرضه ويعيد الثقة لكل العرب.











