اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 03:12 م
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إعدام 1765 كجم أغذية متنوعة و460 لتر عصائر وألبان فاسدة بالدقهلية

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 03:05 م
إعدام 1765 كجم أغذية متنوعة و460 لتر عصائر وألبان فاسدة بالدقهلية إعدام أغذية فاسدة - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب

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تمكنت حملة من مديرية الصحة بالدقهلية، من ضبط كمية كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة، وقد وجه الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إلى فرق مراقبة الأغذية على مستوى المحافظة بشن وتكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

فقد تم المرور على 265 منشأة وتحرير 197 محضر جنح صحية لوجود مخالفات فى هذة المنشأت، كما تم التوصية بغلق 110 منشأة مخالفة وذلك لوجود خطر داهم على الصحة العامة ونقص إشتراطات وعدم وجود ترخيص، كما تم خلال هذه الحملات إعدام 1765 كيلو أغذية متنوعة، وكذلك 460 لتر عصائر وألبان غير صالحة للإستهلاك الأدمى وتغير فى الخواص الطبيعية.

كما تم إرسال 511 عينة تم أخذها وإرسالها الى المعامل للفحص، كما شدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا فى المحلات التى تفتقد للإشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التى لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا فى نقل الكثير من الأمراض، وأكد على إستمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.


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