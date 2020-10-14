وأشارت القناة إلى أن سكاليا وزوجته كانا من بين حضور الاحتفال الذي تم في البيت الأبيض ورشح فيه الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" رسميا القاضية "إيمي كوني باريت" لتحل محل القاضية الراحلة "روث بادر جينسبرج" في المحكمة العليا الأمريكية، إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت تريش سكاليا أصيبت بالفيروس في هذا الحدث أم لا حيث أصيب العديد من الأشخاص الحاضرين من بينهم ترامب وزوجته ميلانيا.