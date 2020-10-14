أهالى بنى صريد بالشرقية يشكون عدم إنارة الشوارع.. ورئيس المدينة يرد

فريق المحافظات

شكا أهالى قرية بنى صريد بالشرقية، من عدم وجود إنارة فى شوارع القرية وأرسل محمد أحمد محمد شكوى إلى صحافة المواطن بـ"اليوم السابع"، يشكو من عدم وجود أعمدة إنارة بقرية بنى صريد مركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

وقال القارئ فى رسالته "نعانى من عدم وجود أعمدة إنارة ومناطق أخرى محيطة بالقرية يتم قطع النور فى الليل بها، مطالبا بسرعة توفير أعمدة إنارة بالمنطقة لعدم وقوع حوادث سرقات أو تعدى على الأشخاص".

من جانبه قال اللواء ضياء أبو العزم رئيس مدينة فاقوس، انه سيكلف نائبة بالنزول للقرية على راس لجنة، لفحص أعمدة الإنارة الوقوف على أسباب عدم وجود إنارة، وتركيب كشافات للأعمدة الصالحة وحيال احتياج أعمدة جديدة أو استبدال سيتم ذلك فى ضوء المتوفر، مضيفا أن قبل أشهر وزعت حصة أعمدة للواحدت المحلية لزيادة الإنارة بالقرى .

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".