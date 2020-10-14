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أنجيلا ميركل قلقة من ارتفاع إصابات كورونا: نواجه مرحلة خطيرة من تفشى الوباء

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 10:34 م
أنجيلا ميركل قلقة من ارتفاع إصابات كورونا: نواجه مرحلة خطيرة من تفشى الوباء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
كتب أحمد عرفة

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قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: نواجه مرحلة خطيرة من تفشى كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق، قال مساعد للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن على الحكومة الاستمرار فى وضع حدود قصوى لعدد الأفراد المسموح لهم بالتجمع، وفرض قيود على السفر غير الضرورى فى الوقت الذى تواجه فيه البلاد موجة متزايدة من الإصابات بفيروس كورونا.

وقال كبير الموظفين بالمستشارية هيلجا براون لمحطة إيه.آر.دى العامة: "علينا التحلى بصرامة أكبر فى الأماكن التى تنتشر بها العدوى وهى الحفلات والسفر أيضا للأسف".

وأضاف "نحن فى مستهل موجة ثانية (للفيروس) ولن يحدد إمكانية تفاديها أو إبطاء وتيرتها إلا تصميم السياسيين والسكان".

 


ميركل

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كوفيد 19

اصابات كورونا في المانيا

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