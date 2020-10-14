اليوم السابع
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أبطال طلائع مطروح يحصدون المركز ثانى على الجمهورية بأولمبياد الطفل المصرى

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 07:12 م
أبطال طلائع مطروح يحصدون المركز ثانى على الجمهورية بأولمبياد الطفل المصرى أبطال طلائع مطروح
مطروح حسن مشالى

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قال خالد عبد الحميد محمد مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، إن طلائع مطروح "الشبان" بقيادة الكابتن فايز عبد الرازق المدير الفنى لفريق خماسى القدم استطاعوا الحصول على ثانى الجمهورية لأولمبياد الطفل المصرى على ملاعب مركز شباب الجزيرة.

وحقق الفوز على بورسعيد بهدفين نظيفين والتعادل مع أسيوط والسويس ليحصل على خمس نقاط يصعد بهما إلى الدور قبل النهائى، بينما نجح أبناء مطروح فى الفوز الدور قبل النهائى على الغربية بضربات الترجيح ليصعد أبناء مطروح إلى نهائى البطولة.

بينما خسر فى المباراة النهائية أمام أسيوط بهدفين مقابل هدف ليحصل ابناء مطروح على المركز الثانى بينما أسيوط أول والغربية ثالث وقنا مركز رابع.

وأشار مدير عام الشباب والرياضة إلى أن بعثة الفريق تحت إشراف محمد عبد الرحمن مدير إدارة الطلائع وأحمد خطاب المسئول الرياضى الطلائع.

من جانبه وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة لأبناء مطروح المشاركين في الأولمبياد من اللاعبين والمدربين والمشرفين لتفوقهم الرياضى وحصولهم على المركز الثانى فى كرة القدم الخماسى وتأكيد كافة الدعم لمنظومة الرياضة وللمواهب وأصحاب المهارات مع تمنياته بتفوق ابناء مطروح فى باقى الألعاب.


أخبار مصرية

محافظه مطروح

نادى الجزيره

أولمبياد الطفل المصرى

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